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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2407240824092410
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кыргызстан отказался от учений ОДКБ на своей территории
Власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории.

А что случилось ? ...
ОДКБ разваливается на глазах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Зря мы смеялись над Украиной, теперь нам конец" На РосТВ царит уныние и печаль

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Раніше тут читав, що їх тушки (Ту-22М3) випускають ракети по Україні не заходячи в наш повітряний простір. Щось змінилося - "Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска — Воздушные силы ВСУ.
Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35)" - https://t.me/voynareal/37785
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Товарищи с конторы прошерстили водителя грузовика с моста:
    Воссоздана хронология действий водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры
    Махир Юсубов, который управлял взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком, мог не знать о готовящейся диверсии. Портал «112» приводит хронологию событий до момента трагедии.
    Юсубов работал дальнобойщиком более 25 лет. Свой последний заказ он, как и всегда, нашёл на популярном сайте (бирже грузоперевозок), где аккаунт был оформлен на его жену Наибу. 6 октября женщина получила заявку от некой фирмы ООО «ТЭК-34» и заключила договор о поставке «тары и упаковки» в Симферополь не позднее 10 часов утра 8 октября.
    Днём 7 октября фура Юсубова прибыла для погрузки на склад в Армавире, это был обычный гаражный кооператив. Заказчики постоянно звонили водителю и требовали прибыть без опозданий. Уже вечером 7 октября Юсубов подъехал к Крымскому мосту и остался там ночевать, чтобы успеть в срок. Рано утром он выехал по маршруту, а в шесть часов его грузовик взорвался прямо на мосту. Сразу после подрыва грузополучатель перестал выходить на связь и отключил телефон.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:20

  otg написав:Товарищи с конторы прошерстили водителя грузовика с моста

Какая же ты рашисткая консерва
Канал 112 и прочеее
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:38

  pesikot написав:
  otg написав:Товарищи с конторы прошерстили водителя грузовика с моста

Какая же ты рашисткая консерва
Канал 112 и прочеее

Мне гораздо больше нравится версия, что там ехала фура забитая дронами иранскими, а жахнуло потому что покурили.
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:53

Після вторгнення в Україну Росією було виділено додатково 70 млн рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту.

Про це повідомляє ВВС.

У 2022 році федеральні структури уклали держконтракти на забезпечення безпеки мосту на суму понад 2 млрд рублів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:56

  pesikot написав:
  otg написав:Товарищи с конторы прошерстили водителя грузовика с моста

Какая же ты рашисткая консерва
Канал 112 и прочеее



в Украине много консерв, 5% минимум

в Одесе наверно больше 10%

https://www.tiktok.com/@koshkaodessa/vi ... 0816962822
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:34

Наша пісня гарна, нова...

У неділю, 9 жовтня, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.
Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.
https://www.rbc.ua/rus/news/kongres-ssh ... 26546.html
fler
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