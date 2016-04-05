Власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории.
А что случилось ? ...
ОДКБ разваливается на глазах
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Додано: Нед 09 жов, 2022 14:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А что случилось ? ...
ОДКБ разваливается на глазах
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Раніше тут читав, що їх тушки (Ту-22М3) випускають ракети по Україні не заходячи в наш повітряний простір. Щось змінилося - "Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска — Воздушные силы ВСУ.
Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35)" -
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Товарищи с конторы прошерстили водителя грузовика с моста:
Махир Юсубов, который управлял взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком, мог не знать о готовящейся диверсии. Портал «112» приводит хронологию событий до момента трагедии.
Юсубов работал дальнобойщиком более 25 лет. Свой последний заказ он, как и всегда, нашёл на популярном сайте (бирже грузоперевозок), где аккаунт был оформлен на его жену Наибу. 6 октября женщина получила заявку от некой фирмы ООО «ТЭК-34» и заключила договор о поставке «тары и упаковки» в Симферополь не позднее 10 часов утра 8 октября.
Днём 7 октября фура Юсубова прибыла для погрузки на склад в Армавире, это был обычный гаражный кооператив. Заказчики постоянно звонили водителю и требовали прибыть без опозданий. Уже вечером 7 октября Юсубов подъехал к Крымскому мосту и остался там ночевать, чтобы успеть в срок. Рано утром он выехал по маршруту, а в шесть часов его грузовик взорвался прямо на мосту. Сразу после подрыва грузополучатель перестал выходить на связь и отключил телефон.
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:20
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:38
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:53
Після вторгнення в Україну Росією було виділено додатково 70 млн рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту.
Про це повідомляє ВВС.
У 2022 році федеральні структури уклали держконтракти на забезпечення безпеки мосту на суму понад 2 млрд рублів.
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:56
в Украине много консерв, 5% минимум
в Одесе наверно больше 10%
Додано: Нед 09 жов, 2022 17:34
Наша пісня гарна, нова...
У неділю, 9 жовтня, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.
Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.
Додано: Нед 09 жов, 2022 17:55
А Україна визнала Росію країною терористом?
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