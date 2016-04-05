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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 жов, 2022 18:32
Заяву Росії про швидке відновлення Кримського мосту назвали брехнею: піде до 5 місяців
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prodigy
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Додано: Нед 09 жов, 2022 18:36
prodigy написав:
Заяву Росії про швидке відновлення Кримського мосту назвали брехнею: піде до 5 місяців
Не виключено, що через такий час віновленням буде опікуватись вже Україна.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 18:37
Хоча нах він нам потрібен?
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