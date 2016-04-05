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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2409241024112412>
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:32

Заяву Росії про швидке відновлення Кримського мосту назвали брехнею: піде до 5 місяців
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:36

  prodigy написав:Заяву Росії про швидке відновлення Кримського мосту назвали брехнею: піде до 5 місяців

Не виключено, що через такий час віновленням буде опікуватись вже Україна.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хоча нах він нам потрібен?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:19

  Zebra написав:
  fler написав:У неділю, 9 жовтня, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму. Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.
https://www.rbc.ua/rus/news/kongres-ssh ... 26546.html

А Україна визнала Росію країною терористом? :mrgreen:


Нам не вигідно це робити, але вигідно, щоб зробили інші. Спитайте грамотних юристів чому.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Хоча нах він нам потрібен?

Потрібен - з українського Криму в український краснодар ним зручно буде добиратися.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:07

  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:Хоча нах він нам потрібен?
Потрібен - з українського Криму в український краснодар ним зручно буде добиратися.
Поки на кубані не порозумнішають - вони нам і даром не потрібні, бо їх ще треба буде від кавказців захищати..
Але міст після перемоги - хай відновлять - легше буде репарації нам підвозити
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:08

У нас мобилизация. Почему хохлы ржут?(с)

В госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники. "Они лучше справляются с морозами, чем современная форма", - сказал в интервью депутат Андрей Колесник.
:lol:
Уявіть чмобіка - кірзачі, ватнік та іржавий калаш...
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Уявіть чмобіка - кірзачі, ватнік та іржавий калаш...
Який калаш.. - мосінка, а патрони до неї від АК74..нехай помучиться пробуючи їх зарядити :)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По 300000 підхід шокової терапії. Їх кидають одразу у бій. 200000 будуть знищені. Але ті, що виживуть - будуть воювати. Навчання через виживання.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це як риби розмножаються. Мільйон ікринок і хоча б декілбка стануть рибками.
Investor_K
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