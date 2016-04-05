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Додано: Нед 09 жов, 2022 18:32
Заяву Росії про швидке відновлення Кримського мосту назвали брехнею: піде до 5 місяців
Додано: Нед 09 жов, 2022 18:36
Додано: Нед 09 жов, 2022 18:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хоча нах він нам потрібен?
Додано: Нед 09 жов, 2022 19:19
Нам не вигідно це робити, але вигідно, щоб зробили інші. Спитайте грамотних юристів чому.
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:07
Поки на кубані не порозумнішають - вони нам і даром не потрібні, бо їх ще треба буде від кавказців захищати..
Але міст після перемоги - хай відновлять - легше буде репарації нам підвозити
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:08
У нас мобилизация. Почему хохлы ржут?(с)
В госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники. "Они лучше справляются с морозами, чем современная форма", - сказал в интервью депутат Андрей Колесник.
Уявіть чмобіка - кірзачі, ватнік та іржавий калаш...
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По 300000 підхід шокової терапії. Їх кидають одразу у бій. 200000 будуть знищені. Але ті, що виживуть - будуть воювати. Навчання через виживання.
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це як риби розмножаються. Мільйон ікринок і хоча б декілбка стануть рибками.
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