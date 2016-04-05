Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Агнесса Калламард закликала Україну та українських солдатів не стріляти у щойно мобілізованих та ненавчених російських військових. Про це пише засновник "Спілки споживачів комунальних послуг" Олег Попенко на своїй сторінці у Телеграм.
На думку пані Калламард, "вбивати непідготовлених комбатантів було б дуже несправедливо". "Ці люди є заручниками, а не агресорами. "Українська сторона має утриматися від убивства таких вимушених "солдат", - написала вона у себе у Твіттері
Після шквалу критики генсек AI видалила своє повідомлення.
Як повідомлялося раніше, так звана часткова мобілізація російських громадян, за задумами Кремля, має посилити окупаційний корпус ЗС РФ та надати можливість агресору продовжити захоплювати та руйнувати Україну.
fler написав:У неділю, 9 жовтня, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму. Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом. https://www.rbc.ua/rus/news/kongres-ssh ... 26546.html
А Україна визнала Росію країною терористом?
Нет! - Украина ведёт против неё полномасштабную Войну.