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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2409241024112412
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:24

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  otg написав:Товарищи с конторы прошерстили водителя грузовика с моста

Какая же ты рашисткая консерва
Канал 112 и прочеее



в Украине много консерв, 5% минимум

в Одесе наверно больше 10%

https://www.tiktok.com/@koshkaodessa/vi ... 0816962822

"Консервы" лезут со всех щелей, удивляет ничего не предпринимание в особенности к вскрывшимся, особо яростным вражеским янычарам(Это о 40 единицах в Верховном Суде Украины)
У "Міжнародній амністії" пропонують ЗСУ не стріляти в "чмобиків", які "вимушено" стали окупантами

09.10.2022 18:18. https://www.ostro.org/ua/general/society/news/649105/

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Агнесса Калламард закликала Україну та українських солдатів не стріляти у щойно мобілізованих та ненавчених російських військових. Про це пише засновник "Спілки споживачів комунальних послуг" Олег Попенко на своїй сторінці у Телеграм.

На думку пані Калламард, "вбивати непідготовлених комбатантів було б дуже несправедливо".

"Ці люди є заручниками, а не агресорами. "Українська сторона має утриматися від убивства таких вимушених "солдат", - написала вона у себе у Твіттері

Після шквалу критики генсек AI видалила своє повідомлення.

Як повідомлялося раніше, так звана часткова мобілізація російських громадян, за задумами Кремля, має посилити окупаційний корпус ЗС РФ та надати можливість агресору продовжити захоплювати та руйнувати Україну.

Что то ЛАДа давно не видать?
Не прилетело ли?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:26

  Zebra написав:
  fler написав:У неділю, 9 жовтня, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.
Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.
https://www.rbc.ua/rus/news/kongres-ssh ... 26546.html

А Україна визнала Росію країною терористом? :mrgreen:

Нет!
- Украина ведёт против неё полномасштабную Войну.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:31

  budivelnik написав:
  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:Хоча нах він нам потрібен?
Потрібен - з українського Криму в український краснодар ним зручно буде добиратися.
Поки на кубані не порозумнішають - вони нам і даром не потрібні, бо їх ще треба буде від кавказців захищати..
Але міст після перемоги - хай відновлять - легше буде репарації нам підвозити

Тож, може пора починати, хоча б з Харкова?
Я приводил пример, когда в Донецке в течении недели "этот вопрос" закрыли.
На пороге 70х и 80х.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Великій Британії благодійники придбали для потреб військових України бронемашини сімейства CVR(T).

Кошти на бронемашини були зібрані волонтерами та Петром Порошенком.

Порошенко продемонстрував придбані FV105 “Sultan”, FV103 “Spartan” та FV104 “Samaritan”, які знаходяться на військовому складі у Британії.

https://mil.in.ua/uk/news/poroshenko-ku ... tva-cvr-t/
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 23:04

  V2 написав:У Великій Британії...

Шмідт? З іншого акаунта?
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