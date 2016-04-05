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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2410241124122413
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 07:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Киеве бахнуло
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 07:32

Del
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 07:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 07:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотабе. Дякуємо за своєчасне попередження!
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 07:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Цікаво, юморні дебіли, які шутейками знецінюють інфо, встигли перевдягнутись у біле?

Хотаб - він нормальний, видаліть це повідомлення, а за небалабольство велика Вам шана :!: А я Вашу цитату видалю
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в Днепре около 8 взрывов.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:01

  Hotab написав:
  Мизантрóп написав:
  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів.
З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.

почалось,одягну біле

Я про колір одежі не писав. Що саме робити (вірніше НЕ робити) вказав достатньо чітко.

так,дяк,Слава воєнлетам! Всі живі,скоро Перемога
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 10 жов, 2022 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:02

  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів.
З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.


Дякую! Прокинулася від першого вибуху. Перша думка: русня мститься за Кримський міст. Позвонила чоловіку (він в Микол.обл.), - каже, що ППО збиває ракети, аж гай шумить.
Востаннє редагувалось fler в Пон 10 жов, 2022 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:03

Hotab
Вкотре, - РЕСПЕКТ!!!
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