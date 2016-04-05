vitaliian написав:Удар по мосту кличка (для не местных важный военный объект) https://t.me/bochkala_war/9042 мостик вроде цел, взрыв по ходу под ним, по мосту не попали. Хоть я его не люблю но переживаю.
равноценная ответочка)) дбблд! только хрустальный мост стоит,а крымский отдельным участком проходит по дну керченского пролива. Михалыч из СВР пишет,шо пукин велел лупить ракетами в утренние часы пик
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 10 жов, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Цього тижня у парламенті Естонії очікуються термінові рішення для визнання Росії державою-терористом. Про це повідомив голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон. "Парламент Естонії завтра представить резолюцію, яка назве російський режим терористичним. Підтримуйте нас!" - написав він у twitter.
Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів. З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.
Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів. З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.