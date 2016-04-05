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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2412241324142415>
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:03

  GALeon написав:
budivelnik написав:Львів , спрацювало ППО , здається успішно
Недуже.
Зображення

на 3ж надо пробовать перенастроиться https://t.me/lachentyt/20496
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:06

Удар по мосту кличка (для не местных важный военный объект)
https://t.me/bochkala_war/9042 мостик вроде цел, взрыв по ходу под ним, по мосту не попали. Хоть я его не люблю за стекляшки, но переживаю.

https://t.me/voynareal/37963
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 жов, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:12

  vitaliian написав:Удар по мосту кличка (для не местных важный военный объект)
https://t.me/bochkala_war/9042 мостик вроде цел, взрыв по ходу под ним, по мосту не попали. Хоть я его не люблю но переживаю.

равноценная ответочка)) дбблд! только хрустальный мост стоит,а крымский отдельным участком проходит по дну керченского пролива.
Михалыч из СВР пишет,шо пукин велел лупить ракетами в утренние часы пик
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 10 жов, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи...
В это время сирены часто включают.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:16

Смотрите до конца или прокрутите начало

https://t.me/kashpurtalk/974
https://t.me/lachentyt/20518

Вилетіли з Білорусі 10 дронів камікадзе, перетнули кордон в Волинській області, – Кім
https://t.me/irpin_b_politik/7691
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:39

Цього тижня у парламенті Естонії очікуються термінові рішення для визнання Росії державою-терористом.
Про це повідомив голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон. "Парламент Естонії завтра представить резолюцію, яка назве російський режим терористичним. Підтримуйте нас!" - написав він у twitter.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:59

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний:

Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває.
Закликаю всіх знаходитися в укриттях!


https://t.me/voynareal/37980
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:06

  Howl написав:
  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи...
В это время сирены часто включают.

Що?

Хто там знає по Вишгороду? В дамбу цілили? Сьогодні нам роботу заборонили, працює ППО.


Д̶е̶ ̶т̶а̶м̶ ̶У̶с̶п̶і̶х̶,̶ ̶т̶р̶е̶б̶а̶ ̶н̶а̶ ̶к̶о̶м̶у̶с̶ь̶ ̶в̶і̶д̶і̶р̶в̶а̶т̶и̶с̶ь̶.̶
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:17

  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів.
З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.

Звідки ви дізналися?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:19

  Zebra написав:
  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів.
З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.

Звідки ви дізналися?

Гвинтокрилий по роботі напевне.Наче відстрілялись.Москалики карту про соьгодення виклали https://t.me/c/1708761316/16159
Мизантрóп
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