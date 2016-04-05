Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів. З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.
Zebra , послухай... У влади інфи мільйон тон щодня. Так само як і було про початок війни. Але вона не завжди підтверджується. Я сам тут написав лише тоді, коли літаки були вже в повітрі. Коли визначив для себе, що висока ймовірність, що все так і буде. (А могло не статися, і що?? Хотаб балабол, Хотабу більше не віримо). Але Хотабу не страшно втратити довіру, а от владі не будуть довіряти через фейкові повідомлення, то буде біда.
Для тебе, як для обиватєля, достатньо виконувати сигнали тривоги. Або не виконувати, але тоді питати лише з себе.
Успіх написав:На собі відірвись
Все ок, вже є Зєбра.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Чому ця інформація не була оголошена владою усім
По всій країні тривога з 7 ранку. Що ще треба? За руку водити в підвал?? Чи тривожніше гудіти тривогу?
ну воно то так, звісно. і більше того, люди самі б мали розуміти, що відповідь буде. але і влада мала б зробити це, попередити людей, акцентувати увагу, що відповідь буде. що .уйло міст без відповіді не залишить, хто б його там не ..пав. тим більше якщо це вони самі як привід для подальших дій зробили. але ж все як завжди....
Zebra написав:Британська розвідка повідомила владу, що буде цей ракетний удар, масований. Про це вже пишуть пабліки.
Це всі знали. Але коли саме?? Для думаючих людей потрібно було щодня після 8 жовтня тримати це в голові. Але Зєбрі треба точно щоб сказали, день, час і місце, і не дай бог не помилились, бо він більше не довірятиме.
wild.tomcat написав:тим більше якщо це вони самі як привід для подальших дій зробили.
Не повторювали б ви оці кремлівські методички "Україна дада привід" і т.д.
Все, що є у кацапів, все буде по нам вистріляно. Рано чи пізно. Сьогодні пуйло вимушений вистріляти левову частину своїх запасів, бо з нього питають за отвєтку. Але будь у нього нескінченна кількість ракет, така картина була б щодня.
Відповідно нам всім потрібно бути готовим до таких сценаріїв щодня поки у них є ракети. І не сподіватись на інсайди. Бо тоді формується фальшиве аввдчуття безпеки: нема інсайду про масований напад, отже ця тривога звичайна, можна ігнорити.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.