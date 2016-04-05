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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2413241424152416>
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:21

  Zebra написав:
  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів.
З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці.

Звідки ви дізналися?

Пздц питання.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:22

  Мизантрóп написав:Гвинтокрилий по роботі напевне.Наче відстрілялись.Москалики карту про соьгодення виклали https://t.me/c/1708761316/16159

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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Чому ця інформація не була оголошена владою усім

По всій країні тривога з 7 ранку. Що ще треба? За руку водити в підвал??
Чи тривожніше гудіти тривогу?

Конкретно по Чернігову.

Зображення


В Києві була оголошена одночасно.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:30

  Hotab написав:
  Zebra написав:Чому ця інформація не була оголошена владою усім

По всій країні тривога з 7 ранку. Що ще треба? За руку водити в підвал??
Чи тривожніше гудіти тривогу?

Всем в личку написать, что сегодняшняя тревога более тревожная.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:35

  Hotab написав:
  Howl написав:
  Hotab написав:Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи...
В это время сирены часто включают.

Що?

Хто там знає по Вишгороду? В дамбу цілили? Сьогодні нам роботу заборонили, працює ППО.

Д̶е̶ ̶т̶а̶м̶ ̶У̶с̶п̶і̶х̶,̶ ̶т̶р̶е̶б̶а̶ ̶н̶а̶ ̶к̶о̶м̶у̶с̶ь̶ ̶в̶і̶д̶і̶р̶в̶а̶т̶и̶с̶ь̶.̶

На собі відірвись!

По Львову/біля міста теж прильоти були.
Дружина казала, що від одного прильоту, аж вікна в кімнаті затрусились трошки :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:36

Zebra , послухай... У влади інфи мільйон тон щодня. Так само як і було про початок війни.
Але вона не завжди підтверджується. Я сам тут написав лише тоді, коли літаки були вже в повітрі. Коли визначив для себе, що висока ймовірність, що все так і буде. (А могло не статися, і що?? Хотаб балабол, Хотабу більше не віримо). Але Хотабу не страшно втратити довіру, а от владі не будуть довіряти через фейкові повідомлення, то буде біда.

Для тебе, як для обиватєля, достатньо виконувати сигнали тривоги. Або не виконувати, але тоді питати лише з себе.


  Успіх написав:На собі відірвись

Все ок, вже є Зєбра.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:37

  Hotab написав:
  Zebra написав:Чому ця інформація не була оголошена владою усім

По всій країні тривога з 7 ранку. Що ще треба? За руку водити в підвал??
Чи тривожніше гудіти тривогу?


ну воно то так, звісно. і більше того, люди самі б мали розуміти, що відповідь буде. але і влада мала б зробити це, попередити людей, акцентувати увагу, що відповідь буде. що .уйло міст без відповіді не залишить, хто б його там не ..пав. тим більше якщо це вони самі як привід для подальших дій зробили. але ж все як завжди....
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Британська розвідка повідомила владу, що буде цей ракетний удар, масований. Про це вже пишуть пабліки.

Це всі знали. Але коли саме??
Для думаючих людей потрібно було щодня після 8 жовтня тримати це в голові. Але Зєбрі треба точно щоб сказали, день, час і місце, і не дай бог не помилились, бо він більше не довірятиме.


  wild.tomcat написав:тим більше якщо це вони самі як привід для подальших дій зробили.

Не повторювали б ви оці кремлівські методички "Україна дада привід" і т.д.

Все, що є у кацапів, все буде по нам вистріляно. Рано чи пізно. Сьогодні пуйло вимушений вистріляти левову частину своїх запасів, бо з нього питають за отвєтку. Але будь у нього нескінченна кількість ракет, така картина була б щодня.

Відповідно нам всім потрібно бути готовим до таких сценаріїв щодня поки у них є ракети. І не сподіватись на інсайди. Бо тоді формується фальшиве аввдчуття безпеки: нема інсайду про масований напад, отже ця тривога звичайна, можна ігнорити.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:
  Howl написав:В это время сирены часто включают.

Що?
Имел в виду, что не удивляет выбранное время "ответки".
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Все ок, вже є Зєбра.
сусіди питають чого так голосно сміюсь :lol:
  Hotab написав:Для думаючих людей потрібно було щодня після 8 жовтня тримати це в голові.
Ну й рвсп рашки теж пару днів як напоготві,але то інше :roll:
Мизантрóп
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