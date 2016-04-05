де тут про якісь кремлівські методички? "вони самі"? так це і малося на увазі, що рашисти самі себе підірвали. хоча в даному випадку щось стверджувати достеменно - як гадати на кавовій гущі.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:01
де тут про якісь кремлівські методички? "вони самі"? так це і малося на увазі, що рашисти самі себе підірвали. хоча в даному випадку щось стверджувати достеменно - як гадати на кавовій гущі.
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в терористичних і диктаторських державах:
спочатку приймаються рішення про удари,
а тільки потім - шукається привід
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:24
Люди в метро поют
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 жов, 2022 11:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:27
🔥 Наша відповідь!
Знищено три пускові С-300 у Бєлгородській області.
Знищено центр керування дронами у Курській області.
💥 У Брянській області рф влучання у полігон з мобілізованими
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:36
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:36
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:54
Завтра G7, післязавтра - Рамштайн, не перемикайтесь
Сьогодні рашисти додали нашим військовим люті, тож знатно відгрібатимуть, власне вже почали - на Херсонщині задвохсотили генерала вс рф. Чекаємо також надзвичайних подій на кацапстані.
Русня радісно волає по всім мережам, не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.
Upd. Почалося... "Місцеві ЗМІ селища Бурмакіно (Ярославль) повідомляють, що загорівся склад 6-го арсенала ВМФ. Це один з центральних складів Міноборони - найбільший Вже евакуювали школу та дитячий садок, які розташовані неподалік (логічне розташування, правда?).
Додано: Пон 10 жов, 2022 12:15
Могу констатировать только одно:
Постоянный вой разрывов от тяжелой ствольной артиллерии, РСЗО, кассетных боеприпасов, залётов авиации,...
- сменилось на тишину
- Что периодично разрывают звуки тяжёлых разрывов, при чём со всех сторон.
- Молчит ВСЁ, пока, что.
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