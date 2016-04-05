Завтра G7, післязавтра - Рамштайн, не перемикайтесь Сьогодні рашисти додали нашим військовим люті, тож знатно відгрібатимуть, власне вже почали - на Херсонщині задвохсотили генерала вс рф. Чекаємо також надзвичайних подій на кацапстані. Русня радісно волає по всім мережам, не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.
Upd. Почалося... "Місцеві ЗМІ селища Бурмакіно (Ярославль) повідомляють, що загорівся склад 6-го арсенала ВМФ. Це один з центральних складів Міноборони - найбільший Вже евакуювали школу та дитячий садок, які розташовані неподалік (логічне розташування, правда?).
Могу констатировать только одно: Постоянный вой разрывов от тяжелой ствольной артиллерии, РСЗО, кассетных боеприпасов, залётов авиации,... - сменилось на тишину - Что периодично разрывают звуки тяжёлых разрывов, при чём со всех сторон. - Молчит ВСЁ, пока, что.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/10/7371146/ Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА, такое заявление он сделал во время совещания с военными, сообщает Европейская правда.
По словам Лукашенко, России сейчас не до нового конфликта. "Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - заявил белорусский диктатор.