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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2414241524162417>
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:01

  Hotab написав:
  wild.tomcat написав:тим більше якщо це вони самі як привід для подальших дій зробили.

Не повторювали б ви оці кремлівські методички "Україна дада привід" і т.д.


де тут про якісь кремлівські методички? "вони самі"? так це і малося на увазі, що рашисти самі себе підірвали. хоча в даному випадку щось стверджувати достеменно - як гадати на кавовій гущі.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в терористичних і диктаторських державах:
спочатку приймаються рішення про удари,
а тільки потім - шукається привід
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:24

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (станом на 11:40):
випущено 83 ракет / 43 з них знешкоджено нашою ППО.
Дрон-камікадзе Шахід: 12/9

https://t.me/informnapalm/13253


Люди в метро поют
https://t.me/yigal_levin/32994?single
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 жов, 2022 11:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:27

🔥 Наша відповідь!
Знищено три пускові С-300 у Бєлгородській області.
Знищено центр керування дронами у Курській області.
💥 У Брянській області рф влучання у полігон з мобілізованими
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:36

  beee написав:в терористичних і диктаторських державах:
спочатку приймаються рішення про удари,
а тільки потім - шукається привід

Теж Портнікова слухаєте ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:36

  edvardd написав:🔥 Наша відповідь!
Знищено три пускові С-300 у Бєлгородській області.
Знищено центр керування дронами у Курській області.
💥 У Брянській області рф влучання у полігон з мобілізованими

Валєрій щё не не почав відповідь,то тільки пристріл :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:54

Завтра G7, післязавтра - Рамштайн, не перемикайтесь :wink:
Сьогодні рашисти додали нашим військовим люті, тож знатно відгрібатимуть, власне вже почали - на Херсонщині задвохсотили генерала вс рф. Чекаємо також надзвичайних подій на кацапстані.
Русня радісно волає по всім мережам, не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.

Upd. Почалося... "Місцеві ЗМІ селища Бурмакіно (Ярославль) повідомляють, що загорівся склад 6-го арсенала ВМФ. Це один з центральних складів Міноборони - найбільший 8) Вже евакуювали школу та дитячий садок, які розташовані неподалік (логічне розташування, правда?).
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:15

  Мизантрóп написав:Гвинтокрилий по роботі напевне.Наче відстрілялись.Москалики карту про соьгодення виклали https://t.me/c/1708761316/16159

Могу констатировать только одно:
Постоянный вой разрывов от тяжелой ствольной артиллерии, РСЗО, кассетных боеприпасов, залётов авиации,...
- сменилось на тишину
- Что периодично разрывают звуки тяжёлых разрывов, при чём со всех сторон.
- Молчит ВСЁ, пока, что.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:48

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/10/7371146/
Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА, такое заявление он сделал во время совещания с военными, сообщает Европейская правда.

По словам Лукашенко, России сейчас не до нового конфликта. "Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - заявил белорусский диктатор.

Дополняется...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:51

дід на вигляд хворий,
не спав кілька ночей, снодійне і заспокійливе закінчилось?

https://www.unian.ua/war/putin-viznav-m ... 06177.html
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