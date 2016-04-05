RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2414241524162417
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:21

Ракетные удары по столице и инфраструктуре Киева московия планировала еще в начале октября — ГУР

🔻По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-3 октября.

🔻В военные части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями изначально были объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

🔻8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены крылатыми ракетами Х-101.

🔻На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр". Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7885
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Все, що є у кацапів, все буде по нам вистріляно. Рано чи пізно. Сьогодні пуйло вимушений вистріляти левову частину своїх запасів, бо з нього питають за отвєтку. Але будь у нього нескінченна кількість ракет, така картина була б щодня.

ИМХО, це є добре. Вибух на мості - це гуд.
І те, що Росія змушена вистрілювати запаси своїх ракет зараз - це теж гуд - в січні при -30 ефект міг бути значно гіршим для нас. Та й, скоріш за все робити вони це змушені були в прискореному темпі, що знову ж таки повпливало на ефективність.
Гіркін тішиться, але, підозрюю, що для довготривалого ефекту русні потрібно хоча б тиждень в такому темпі підтримувати обстріли. А ракет мабуть нема.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:в терористичних і диктаторських державах:
спочатку приймаються рішення про удари,
а тільки потім - шукається привід

Не погоджуся в даному контексті. Привід надто гучний, удар по керченському мості надто символічний, відповідь недостатня, щоб відновити падіння рейтингу внаслідок підриву моста.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2414241524162417
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104798
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (960)
10.10.2022 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.