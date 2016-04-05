Ракетные удары по столице и инфраструктуре Киева московия планировала еще в начале октября — ГУР
🔻По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-3 октября.
🔻В военные части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями изначально были объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.
🔻8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены крылатыми ракетами Х-101.
🔻На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр". Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.