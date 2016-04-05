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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2415241624172418>
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:21

Ракетные удары по столице и инфраструктуре Киева московия планировала еще в начале октября — ГУР

🔻По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-3 октября.

🔻В военные части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями изначально были объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

🔻8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены крылатыми ракетами Х-101.

🔻На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр". Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Все, що є у кацапів, все буде по нам вистріляно. Рано чи пізно. Сьогодні пуйло вимушений вистріляти левову частину своїх запасів, бо з нього питають за отвєтку. Але будь у нього нескінченна кількість ракет, така картина була б щодня.

ИМХО, це є добре. Вибух на мості - це гуд.
І те, що Росія змушена вистрілювати запаси своїх ракет зараз - це теж гуд - в січні при -30 ефект міг бути значно гіршим для нас. Та й, скоріш за все робити вони це змушені були в прискореному темпі, що знову ж таки повпливало на ефективність.
Гіркін тішиться, але, підозрюю, що для довготривалого ефекту русні потрібно хоча б тиждень в такому темпі підтримувати обстріли. А ракет мабуть нема.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:в терористичних і диктаторських державах:
спочатку приймаються рішення про удари,
а тільки потім - шукається привід

Не погоджуся в даному контексті. Привід надто гучний, удар по керченському мості надто символічний, відповідь недостатня, щоб відновити падіння рейтингу внаслідок підриву моста.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 14:05

Hotab

Ви ж пишіть сюди інфу, якщо що.

Щ за паніка на 16:00 наближається?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/n ... lov-tsifry
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 14:51

  Hotab написав:Не повторювали б ви оці кремлівські методички "Україна дада привід" і т.д.

Все, що є у кацапів, все буде по нам вистріляно. Рано чи пізно. Сьогодні пуйло вимушений вистріляти левову частину своїх запасів, бо з нього питають за отвєтку. Але будь у нього нескінченна кількість ракет, така картина була б щодня.

Відповідно нам всім потрібно бути готовим до таких сценаріїв щодня поки у них є ракети. І не сподіватись на інсайди. Бо тоді формується фальшиве аввдчуття безпеки: нема інсайду про масований напад, отже ця тривога звичайна, можна ігнорити.

Та уже 8 лет если что неугодное так сразу агенты кремля.
И ракеты в раасеи закончились еще в апреле, ну в мае так точно. И новых сдедать не смогут, так как отсталые. Так по единственно верных новостях трубели раз 500.
Востаннє редагувалось Negotive в Пон 10 жов, 2022 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 14:53

  Andrey2512 написав:Hotab

Ви ж пишіть сюди інфу, якщо що.

Щ за паніка на 16:00 наближається?

Зараз Б/к на бомбардувальники вантажать. Але вони по замовчуванню мають стояти з б/к, і не факт, що буде застосування сьогодні.

Upd: в море вийшли носії Калібрів. Чекаємо.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:И ракеты в рсааеи закончились еще в апреле, ну в мае так точно. И новых сдедать не смогут, так как отсталые

Кацап, як є що по ділу, то приходь і кажи.
Де казали, що закінчуються? Казали цифри, скільки є. Вони ще не досягнуті. Але більша частина вже тю-тю. Виробництво дійсно дуже обмежене. Що там у тебе не так??

Щодо "агент Кремля", я трохи неуважно прочитав той пост "дикого кота". Мені здалось, що він сказав, що ми спровокували. Там він інше казав, я це потім побачив.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:03

У понеділок, 10 жовтня, російські військові випустили по Україні 84 крилаті ракети та 13 іранських дронів. Загалом сили ППО знищили 56 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ, які наводить Міноборони України в Telegram.

"РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотні літальні апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети і 13 БПЛА", - сказано в повідомленні відомства.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:січні при -30

За прогнозами Укргідрометцентру, зима в Україні не буде суворою. Про це заявив директор установи Микола Кульбіда на сьомому засіданні Штабу щодо підготовки об'єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років, повідомила 6 жовтня прес-служба Кабміну.

Він зазначив, що ймовірність дуже холодної зими в країні "мізерна".

"Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не позначаться", - підкреслив глава Укргідрометцентру.
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