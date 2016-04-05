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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2415241624172418
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:19

Цікаво, скільки в них ще тих ракет є. Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються. Видно "сувору правду" ніхто не хоче говорити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:ймовірність дуже холодної зими в країні "мізерна".


навіть якщо при -10 вирубити в цілому місті газ і тепло на пару днів буде дуже погано
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:21

Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому?
Чи в них самих немає?
Чи бояться біснуватого?
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:22

  andrijk777 написав:Цікаво, скільки в них ще тих ракет є. Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються. Видно "сувору правду" ніхто не хоче говорити.

Говорять тільки ти не хочеш слухати

Він зазначив, що за підрахунками розвідки, у росії залишилося не більше 45% тих ракет, які були до початку війни. Зокрема, «Іскандерів» залишилося приблизно 20% від того, що було, а може навіть менше, також залишилося не така вже велика кількість Калібрів.

«Тому вони використовують ці X-22 та С-300 у наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються», - наголосив представник ГУР.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:23

  Starikan написав:Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому?
Чи в них самих немає?
Чи бояться біснуватого?

РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотні літальні апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети і 13 БПЛА", - сказано в повідомленні відомства.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:27

На "сєвасі" серед радісної ейфорії з'являються тверезомислячі коментатори -

А чему вы радуетесь?
"Отличной" тактике? Всадить за 3 часа 85 ракет на 100+ млн.долл, чтобы что? Завалить с десяток мирняка и на полдня выключить свет и интернет? При этом потратить запас ракет, который наверняка копился с месяц. И? А дальше что? Испугались в Киеве? Думаю нет. Скорее всего добились поставленных задач.
А дальше Германия сегодня заявила, что срочно собирает G7 и наконец передает Украине ПВО IRIS, с передачей которых тянула несколько месяцев. Да и США сейчас наверняка передадут быстрее обещанные к Химарсам дальнобойные ATACMS.
И все это будет ежедневно прилетать сюда по "обьектам". Вы же сами потом будете тут плакаться.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються

Хто обіцяв?
  Starikan написав:Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому?
Чи в них самих немає?
Чи бояться біснуватого?

Вам особисто хтось обіцяв закрити небо?? Дають - дякуйте. Не дають, то значить не можуть. Або дадуть пізніше.
По факту вашого народження вам ніхто нічого не винен.
  Ukrainian написав:Говорять тільки ти не хочеш слухати

Правду знають лише в Канаді?))
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:ікаво, скільки в них ще тих ракет є. Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються. Видно "сувору правду" ніхто не хоче говорити.

Ракет в них мало.
Закінчитись вони в принципі не можуть. Тому що вони їх виробляють. Нехай 10-20 штук в місяць, але виробляють.
Після масованих обслтрілів першого місяця війни запескув ракет середнього радіусу дії було досить мало. Відповідно трохи піднакопили.
Плюс в них завжди залишається НЗ для ядерних ракет.
Зараз була серйозна політична причина для удару. Відповідно витратили те, що накопили, можливо частину НЗ. Припускаю, що вони зможуть ще 2-3 таких атаки організувати найближчим часом, але не більше. Якщо не зараз - то зимою.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому?
Чи в них самих немає?
Чи бояться біснуватого?

По-перше, навіть найкраще ПРО - це як презерватив - не дає стопроцентної гарантії захисту. По-друге, для низьколетячих крилатих ракет горизонт видимості в залежності від рельєфу від 2-3 до 10-20 км. Відповідно, я не впевнений, чи взявши все наземне ППО країн НАТО, вдасться закрити Україну. США для таких задач використовують авіацію.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:37

  andrijk777 написав:Цікаво, скільки в них ще тих ракет є. Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються. Видно "сувору правду" ніхто не хоче говорити.

Вони кліпають їх ще із радянських часів.
Захід дивився на це прихильно - "не може бути миру в європі без участі росії", "європа від лісабона до владивостока", "росія нам потрібна як союзник у боротьбі з тероризмом", "взаємовигідна торгівля - найкращий шлях до миру, тому більше інвестицій в рашку в обмін на дешевий газ та нафту", перелік безкінечний.

Може й насправді "ну тупі..." і пацифізм затьмарював їм очі?
Starikan
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