|
|
|
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:19
Цікаво, скільки в них ще тих ракет є. Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються. Видно "сувору правду" ніхто не хоче говорити.
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:21
Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому?
Чи в них самих немає?
Чи бояться біснуватого?
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:22
Говорять тільки ти не хочеш слухати
Він зазначив, що за підрахунками розвідки, у росії залишилося не більше 45% тих ракет, які були до початку війни. Зокрема, «Іскандерів» залишилося приблизно 20% від того, що було, а може навіть менше, також залишилося не така вже велика кількість Калібрів.
«Тому вони використовують ці X-22 та С-300 у наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються», - наголосив представник ГУР.
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:23
РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотні літальні апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети і 13 БПЛА", - сказано в повідомленні відомства.
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:27
На "сєвасі" серед радісної ейфорії з'являються тверезомислячі коментатори -
А чему вы радуетесь?
"Отличной" тактике? Всадить за 3 часа 85 ракет на 100+ млн.долл, чтобы что? Завалить с десяток мирняка и на полдня выключить свет и интернет? При этом потратить запас ракет, который наверняка копился с месяц. И? А дальше что? Испугались в Киеве? Думаю нет. Скорее всего добились поставленных задач.
А дальше Германия сегодня заявила, что срочно собирает G7 и наконец передает Украине ПВО IRIS, с передачей которых тянула несколько месяцев. Да и США сейчас наверняка передадут быстрее обещанные к Химарсам дальнобойные ATACMS.
И все это будет ежедневно прилетать сюда по "обьектам". Вы же сами потом будете тут плакаться.
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хто обіцяв?
Вам особисто хтось обіцяв закрити небо?? Дають - дякуйте. Не дають, то значить не можуть. Або дадуть пізніше.
По факту вашого народження вам ніхто нічого не винен.
Правду знають лише в Канаді?))
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ракет в них мало.
Закінчитись вони в принципі не можуть. Тому що вони їх виробляють. Нехай 10-20 штук в місяць, але виробляють.
Після масованих обслтрілів першого місяця війни запескув ракет середнього радіусу дії було досить мало. Відповідно трохи піднакопили.
Плюс в них завжди залишається НЗ для ядерних ракет.
Зараз була серйозна політична причина для удару. Відповідно витратили те, що накопили, можливо частину НЗ. Припускаю, що вони зможуть ще 2-3 таких атаки організувати найближчим часом, але не більше. Якщо не зараз - то зимою.
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По-перше, навіть найкраще ПРО - це як презерватив - не дає стопроцентної гарантії захисту. По-друге, для низьколетячих крилатих ракет горизонт видимості в залежності від рельєфу від 2-3 до 10-20 км. Відповідно, я не впевнений, чи взявши все наземне ППО країн НАТО, вдасться закрити Україну. США для таких задач використовують авіацію.
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:37
Вони кліпають їх ще із радянських часів.
Захід дивився на це прихильно - "не може бути миру в європі без участі росії", "європа від лісабона до владивостока", "росія нам потрібна як союзник у боротьбі з тероризмом", "взаємовигідна торгівля - найкращий шлях до миру, тому більше інвестицій в рашку в обмін на дешевий газ та нафту", перелік безкінечний.
Може й насправді "ну тупі..." і пацифізм затьмарював їм очі?
|