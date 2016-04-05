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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2417241824192420>
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:07

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Цікаво, скільки в них ще тих ракет є. Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються. Видно "сувору правду" ніхто не хоче говорити.

Говорять тільки ти не хочеш слухати

Він зазначив, що за підрахунками розвідки, у росії залишилося не більше 45% тих ракет, які були до початку війни. Зокрема, «Іскандерів» залишилося приблизно 20% від того, що було, а може навіть менше, також залишилося не така вже велика кількість Калібрів.

«Тому вони використовують ці X-22 та С-300 у наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються», - наголосив представник ГУР.

Подання інформації "у відсотках" тільки підтверджує неточність(або навіть маніпулятивність) цієї інформації.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:11

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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Подання інформації "у відсотках" тільки підтверджує неточність(або навіть маніпулятивність) цієї інформації.

Звісно, що ніхто не знає точної кількості російських ракет. Як і танків чи солдат. Але приблизно оцінити їхні можливості можна, навіть банально по їхнім діям.
Запоріжжя вони бомблять регулярно, відповідно ракет малої дальності в них дофіга.
На західну україну вони пускали по 10 ракет в місяць останнім часом. Відповідно, не атк вже й багато їх в них. Сьогоднішня атака - це просто політичний крок, відповідь на удар по керченському мосту.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:35

орда поцілила в Бурштинську ТЕС

https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/10/692436/
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:42

  Hotab написав:
  Starikan написав:Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому?
Чи в них самих немає?
Чи бояться біснуватого?
Вам особисто хтось обіцяв закрити небо??

Так, ніхто не обіцяв закрити небо своїми силами, тобто вводити сюди війська НАТО разом з авіацією та ПРО. Тому що біснуватий одразу з початком війни наголосив ультіматум. Та й західні онолітеги не вірили, що Україна буде чинити опір і віддасть перевагу визвільній війні, а не ганьбі капітуляції, для них більш звичними є критерії та підхід 38-40 рр.
Але навчити користуванню та передати ВСУ матчастину було можливо.
Дають - дякуйте. Не дають, то значить не можуть. Або дадуть пізніше.

От про це я і питаю - не можуть (самим не вистачає) чи не хочуть (бояться). А не про якісь обіцянки.
Вашу грубість коментувати не буду.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:57

Друге «24 лютого»: порівняння масованих ракетних ударів по Україні сьогодні та в перший день вторгнення
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/10/in ... torhnennya

24 лютого випустили 160 ракет, сьогодні в двічі менше. Чому так ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 17:07

  Ukrainian написав:Друге «24 лютого»: порівняння масованих ракетних ударів по Україні сьогодні та в перший день вторгнення
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/10/in ... torhnennya

24 лютого випустили 160 ракет, сьогодні в двічі менше. Чому так ?

менше лишилось
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:00

  fler написав: не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.

+1000500
Упороті є упороті.
І їх там дофігіща.

Хоча коли нарешті до них дійде, то в них почнеться новий)) етап - згорів сарай, гори і хата.

Так що скоріше АТАМАКСами хату...
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:24 лютого випустили 160 ракет, сьогодні в двічі менше. Чому так ?
пропорційна відповідь. Вибрали "лучшие из худших".
Ніякого військового здобутку нема і близько, навіть ракета до СБУ ("центр принятия решений" ) не долетіла , Ось так "точність".
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:44

  Starikan написав:
  Hotab написав:
  Starikan написав:Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому?
Чи в них самих немає?
Чи бояться біснуватого?
Вам особисто хтось обіцяв закрити небо??

Так, ніхто не обіцяв закрити небо своїми силами, тобто вводити сюди війська НАТО разом з авіацією та ПРО. Тому що біснуватий одразу з початком війни наголосив ультіматум. Та й західні онолітеги не вірили, що Україна буде чинити опір і віддасть перевагу визвільній війні, а не ганьбі капітуляції, для них більш звичними є критерії та підхід 38-40 рр.
Але навчити користуванню та передати ВСУ матчастину було можливо.
Дають - дякуйте. Не дають, то значить не можуть. Або дадуть пізніше.

От про це я і питаю - не можуть (самим не вистачає) чи не хочуть (бояться). А не про якісь обіцянки.
Вашу грубість коментувати не буду.


Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Києва російськими окупантами загинули шестеро людей.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів 6 людей загинули, 51 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано", - повідомили у КМВ
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