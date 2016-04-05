andrijk777 написав:Цікаво, скільки в них ще тих ракет є. Вже б мали закінчитись ... але не закінчуються. Видно "сувору правду" ніхто не хоче говорити.
Говорять тільки ти не хочеш слухати
Він зазначив, що за підрахунками розвідки, у росії залишилося не більше 45% тих ракет, які були до початку війни. Зокрема, «Іскандерів» залишилося приблизно 20% від того, що було, а може навіть менше, також залишилося не така вже велика кількість Калібрів.
«Тому вони використовують ці X-22 та С-300 у наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються», - наголосив представник ГУР.
Подання інформації "у відсотках" тільки підтверджує неточність(або навіть маніпулятивність) цієї інформації.
andrijk777 написав:Подання інформації "у відсотках" тільки підтверджує неточність(або навіть маніпулятивність) цієї інформації.
Звісно, що ніхто не знає точної кількості російських ракет. Як і танків чи солдат. Але приблизно оцінити їхні можливості можна, навіть банально по їхнім діям. Запоріжжя вони бомблять регулярно, відповідно ракет малої дальності в них дофіга. На західну україну вони пускали по 10 ракет в місяць останнім часом. Відповідно, не атк вже й багато їх в них. Сьогоднішня атака - це просто політичний крок, відповідь на удар по керченському мосту.
Starikan написав:Де західне ПРО? Яке було потрібне ще півроку тому? Чи в них самих немає? Чи бояться біснуватого?
Вам особисто хтось обіцяв закрити небо??
Так, ніхто не обіцяв закрити небо своїми силами, тобто вводити сюди війська НАТО разом з авіацією та ПРО. Тому що біснуватий одразу з початком війни наголосив ультіматум. Та й західні онолітеги не вірили, що Україна буде чинити опір і віддасть перевагу визвільній війні, а не ганьбі капітуляції, для них більш звичними є критерії та підхід 38-40 рр. Але навчити користуванню та передати ВСУ матчастину було можливо.
Дають - дякуйте. Не дають, то значить не можуть. Або дадуть пізніше.
От про це я і питаю - не можуть (самим не вистачає) чи не хочуть (бояться). А не про якісь обіцянки. Вашу грубість коментувати не буду.