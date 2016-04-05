Ще цікавий момент. За останні 2 тижні на росії впало 3 бойових літаки(небойові втрати).
Як вважаєте, це проблеми з технікою чи екіпажами?
Особливо цікавить думка Hotab
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Додано: Пон 10 жов, 2022 18:45
Ще цікавий момент. За останні 2 тижні на росії впало 3 бойових літаки(небойові втрати).
Як вважаєте, це проблеми з технікою чи екіпажами?
Особливо цікавить думка Hotab
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:15
Замість того, щоб дослухатися розумних людей (генералів і не тільки), які радили злиняти з України з заявою типу "цілі спецоперації досягнуті", дехто приймає рішення навпаки, влаштовує грандіозний замєс і вся рф тепер відгрібатиме десятиріччями.
Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії.
"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - заявив Дуда.
Сьогодні Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні.
ПС. Пожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ країни та складають опис.Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.
ПС1. МІД Польщі радить своїм громадянам полишити територію Білорусі.
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В авіації (навіть без війни і БД) завжди бувають чорні смуги, коли за короткий період виникають кілька авіакатастроф. Цьому нема пояснень. Бувало і у нас так. А потім довго нічого. Я б не шукав більш глибоких причин. Досвідчених льотчиків у них ще багато.
Яку? Ви мені скажіть, звідки у вас оце "мені не дали"?? А вони у вас займали? Чи чому мали дати?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:21
Що ви мали на увазі у останньому реченні? Війну проти всього західного світу?
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:25
ще й радянського фасування. у тьотки цікава біографія (партійна активістка, академія, батьки лояльні до влади ндр, в совок їздила і т.д.), навряд чи без ндрівської контори обійшлося, а може ще й совкової. так що б зовсім не здивувався, якби виявилося що на неї у .уйла чимала тека є. ну і звідси весь результат.
дивує в цьому всьому інше - невже в бюргерів вже в 2005 від ситого життя, пива і сосисок, настільки заплив лайном мозок, щоб вибрати вихідця з ндр з сумнівною біографією?
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:39
Вже півтори години до Севастополя надходять карети швидких з увімкненими сиренами, понад 20 авто проїхало вбік госпіталя ЧФ та міської лікарні №1. Звідки везуть поранених невідомо.
Хто в темі?
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
То масові опіки пердаків
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:43
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