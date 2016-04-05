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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2418241924202421>
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:45

Ще цікавий момент. За останні 2 тижні на росії впало 3 бойових літаки(небойові втрати).
Як вважаєте, це проблеми з технікою чи екіпажами?
Особливо цікавить думка Hotab
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:46

Подоляк проїхався по Меркель(російська консерва)

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:51

момент атаки на Днепр

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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:15

  detroytred написав:
  fler написав: не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.

+1000500
Упороті є упороті.
Хоча коли нарешті до них дійде, то в них почнеться новий)) етап - згорів сарай, гори і хата.
Так що скоріше АТАМАКСами хату...


Замість того, щоб дослухатися розумних людей (генералів і не тільки), які радили злиняти з України з заявою типу "цілі спецоперації досягнуті", дехто приймає рішення навпаки, влаштовує грандіозний замєс і вся рф тепер відгрібатиме десятиріччями.
Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії.
"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - заявив Дуда.
Сьогодні Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні.

ПС. Пожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ країни та складають опис.Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.
ПС1. МІД Польщі радить своїм громадянам полишити територію Білорусі.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Особливо цікавить думка Hotab

В авіації (навіть без війни і БД) завжди бувають чорні смуги, коли за короткий період виникають кілька авіакатастроф. Цьому нема пояснень. Бувало і у нас так. А потім довго нічого. Я б не шукав більш глибоких причин. Досвідчених льотчиків у них ще багато.

  Starikan написав:Вашу грубість коментувати не буду.

Яку? Ви мені скажіть, звідки у вас оце "мені не дали"?? А вони у вас займали? Чи чому мали дати?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 жов, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:21

  detroytred написав:
  fler написав: не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.

+1000500
Упороті є упороті.
І їх там дофігіща.
Хоча коли нарешті до них дійде, то в них почнеться новий)) етап - згорів сарай, гори і хата.

Що ви мали на увазі у останньому реченні? Війну проти всього західного світу?
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:25

  prodigy написав:Подоляк проїхався по Меркель(російська консерва)


ще й радянського фасування. у тьотки цікава біографія (партійна активістка, академія, батьки лояльні до влади ндр, в совок їздила і т.д.), навряд чи без ндрівської контори обійшлося, а може ще й совкової. так що б зовсім не здивувався, якби виявилося що на неї у .уйла чимала тека є. ну і звідси весь результат.
дивує в цьому всьому інше - невже в бюргерів вже в 2005 від ситого життя, пива і сосисок, настільки заплив лайном мозок, щоб вибрати вихідця з ндр з сумнівною біографією?
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:39

Вже півтори години до Севастополя надходять карети швидких з увімкненими сиренами, понад 20 авто проїхало вбік госпіталя ЧФ та міської лікарні №1. Звідки везуть поранених невідомо.

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fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Вже півтори години до Севастополя надходять карети швидких з увімкненими сиренами, понад 20 авто проїхало вбік госпіталя ЧФ та міської лікарні №1. Звідки везуть поранених невідомо.

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То масові опіки пердаків
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:43

  Faceless написав:
fler написав:Вже півтори години до Севастополя надходять карети швидких з увімкненими сиренами, понад 20 авто проїхало вбік госпіталя ЧФ та міської лікарні №1. Звідки везуть поранених невідомо.

Хто в темі?
То масові опіки пердаків

Мизантроп вкусив Faceless :)
pesikot
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