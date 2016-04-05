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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2418241924202421
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:01

  pesikot написав:
  Faceless написав:
fler написав:Вже півтори години до Севастополя надходять карети швидких з увімкненими сиренами, понад 20 авто проїхало вбік госпіталя ЧФ та міської лікарні №1. Звідки везуть поранених невідомо.

Хто в темі?
То масові опіки пердаків

Мизантроп вкусив Faceless :)


Гумор мені подобається, але намагаюся зрозуміти - це з Джанкою чи ні?
Понад дві години тому стався вибух у вертольотній частині на аеродромі "Джанкой", кажуть, їм там добряче дісталося. Є загиблі та поранені військові.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:31

  wild.tomcat написав: дивує в цьому всьому інше - невже в бюргерів вже в 2005 від ситого життя, пива і сосисок, настільки заплив лайном мозок, щоб вибрати вихідця з ндр з сумнівною біографією?

В них Стокгольмский синдром до совка ("міг би і шашкою полоснути та знищити нас вщент, а так навіть кінець-кінцем НДР повернув") і всього з ним пов'язаного (Sputnik, Gagarin, Kalinka, Katjuscha, такі lieblich). Пересічних не так важко розпропагувати, навіть західнонімецьких, почалося це ще з часів Віллі Брандта, коли остаточно придушили "реваншистів в Бонні" (с).
Та прихований антиамериканізм, що притаманний майже усій континентальній Європі; совок, а потім рашка розглядалися як противовага.

Плюс багатопартійна система, яка на виборах примушує балансувати між багатьма течіями.
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