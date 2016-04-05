Гумор мені подобається, але намагаюся зрозуміти - це з Джанкою чи ні?
Понад дві години тому стався вибух у вертольотній частині на аеродромі "Джанкой", кажуть, їм там добряче дісталося. Є загиблі та поранені військові.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 20:01
Гумор мені подобається, але намагаюся зрозуміти - це з Джанкою чи ні?
Понад дві години тому стався вибух у вертольотній частині на аеродромі "Джанкой", кажуть, їм там добряче дісталося. Є загиблі та поранені військові.
Додано: Пон 10 жов, 2022 20:31
В них Стокгольмский синдром до совка ("міг би і шашкою полоснути та знищити нас вщент, а так навіть кінець-кінцем НДР повернув") і всього з ним пов'язаного (Sputnik, Gagarin, Kalinka, Katjuscha, такі lieblich). Пересічних не так важко розпропагувати, навіть західнонімецьких, почалося це ще з часів Віллі Брандта, коли остаточно придушили "реваншистів в Бонні" (с).
Та прихований антиамериканізм, що притаманний майже усій континентальній Європі; совок, а потім рашка розглядалися як противовага.
Плюс багатопартійна система, яка на виборах примушує балансувати між багатьма течіями.
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