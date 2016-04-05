fler написав:Вже півтори години до Севастополя надходять карети швидких з увімкненими сиренами, понад 20 авто проїхало вбік госпіталя ЧФ та міської лікарні №1. Звідки везуть поранених невідомо.
Хто в темі?
То масові опіки пердаків
Мизантроп вкусив Faceless
Гумор мені подобається, але намагаюся зрозуміти - це з Джанкою чи ні? Понад дві години тому стався вибух у вертольотній частині на аеродромі "Джанкой", кажуть, їм там добряче дісталося. Є загиблі та поранені військові.
wild.tomcat написав: дивує в цьому всьому інше - невже в бюргерів вже в 2005 від ситого життя, пива і сосисок, настільки заплив лайном мозок, щоб вибрати вихідця з ндр з сумнівною біографією?
В них Стокгольмский синдром до совка ("міг би і шашкою полоснути та знищити нас вщент, а так навіть кінець-кінцем НДР повернув") і всього з ним пов'язаного (Sputnik, Gagarin, Kalinka, Katjuscha, такі lieblich). Пересічних не так важко розпропагувати, навіть західнонімецьких, почалося це ще з часів Віллі Брандта, коли остаточно придушили "реваншистів в Бонні" (с). Та прихований антиамериканізм, що притаманний майже усій континентальній Європі; совок, а потім рашка розглядалися як противовага.
Плюс багатопартійна система, яка на виборах примушує балансувати між багатьма течіями.
fler написав: Гумор мені подобається, але намагаюся зрозуміти - це з Джанкою чи ні? Понад дві години тому стався вибух у вертольотній частині на аеродромі "Джанкой", кажуть, їм там добряче дісталося. Є загиблі та поранені військові.
fler написав: не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.
+1000500 Упороті є упороті. І їх там дофігіща. Хоча коли нарешті до них дійде, то в них почнеться новий)) етап - згорів сарай, гори і хата.
Що ви мали на увазі у останньому реченні? Війну проти всього західного світу?
Їм достатньо й війни з нами буде. Для подальших руйнувань свого майбутнього (розвитку економічного, соціального і т.д.). Да і, гадаю, що також фізичного руйнування інфраструктури. Тобто бити ще сильніше у відповідь по їх території Україна буде.
Ніхто їм не заважав закритися у межах своєї рашкоімперії і не лізти (напряму зі зброєю!!!) в іншу країну. Кох дуже влучно визначив: не можеш - не лізь.
Да що Кох???, я раза три згадував на цьому форумі в 2014-15 роках коротенький відос з Донбасу: йдуть пополченці (засмучені, пошарпані) строєм поруч розбитого приватного будинку, на залишках якого копирсається бабця-господарка. Вона їм: хлопці, перемогти їх (українців) можете? Вони їй: ні. Занадто вони сильні. Вона: та тоді якого біса починали?! У відповідь -- тиша. Так і пішли далі мовчки.
Це переказ, а на відео дуже яскраво це було. Бабця-руїни хати-пополченці (сепари).
І як оті наші сепари й далі руйнують, так і рашисти будуть. До кінця, поки не розпадуться.
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ.[6] ... Х-55 — базовый вариант; Х-55СМ («изделие 125», РКВ-500Б) — вариант с увеличенной за счёт установки накладных конформных баков до 3500 км дальностью полёта. На вооружение принята в 1987 году; Х-555 — глубокая модификация ракеты Х-55 с улучшенной системой управления, в которой помимо инерциально-доплеровской системы, обеспечивающей коррекцию инерциальной навигационной системы по данным сравнения измеренной радиовысотомером высоты рельефа местности с цифровым эталоном, используется также оптико-электронная система коррекции и спутниковая навигация. Эти меры позволили добиться КВО порядка 20 м. Оснащается кассетной боевой частью, либо многофакторной (осколочно-фугасно-зажигательной), массой 410 кг. Увеличение массы БЧ привело к снижению запасов топлива и уменьшению до 2000 км дальности полёта ракеты. С конформными топливными баками дальность пуска увеличена до 2500 км.