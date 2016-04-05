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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2418241924202421
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:01

  pesikot написав:
  Faceless написав:
fler написав:Вже півтори години до Севастополя надходять карети швидких з увімкненими сиренами, понад 20 авто проїхало вбік госпіталя ЧФ та міської лікарні №1. Звідки везуть поранених невідомо.

Хто в темі?
То масові опіки пердаків

Мизантроп вкусив Faceless :)


Гумор мені подобається, але намагаюся зрозуміти - це з Джанкою чи ні?
Понад дві години тому стався вибух у вертольотній частині на аеродромі "Джанкой", кажуть, їм там добряче дісталося. Є загиблі та поранені військові.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:31

  wild.tomcat написав: дивує в цьому всьому інше - невже в бюргерів вже в 2005 від ситого життя, пива і сосисок, настільки заплив лайном мозок, щоб вибрати вихідця з ндр з сумнівною біографією?

В них Стокгольмский синдром до совка ("міг би і шашкою полоснути та знищити нас вщент, а так навіть кінець-кінцем НДР повернув") і всього з ним пов'язаного (Sputnik, Gagarin, Kalinka, Katjuscha, такі lieblich). Пересічних не так важко розпропагувати, навіть західнонімецьких, почалося це ще з часів Віллі Брандта, коли остаточно придушили "реваншистів в Бонні" (с).
Та прихований антиамериканізм, що притаманний майже усій континентальній Європі; совок, а потім рашка розглядалися як противовага.

Плюс багатопартійна система, яка на виборах примушує балансувати між багатьма течіями.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:09

  fler написав:
Гумор мені подобається, але намагаюся зрозуміти - це з Джанкою чи ні?
Понад дві години тому стався вибух у вертольотній частині на аеродромі "Джанкой", кажуть, їм там добряче дісталося. Є загиблі та поранені військові.

з Джанкою,писали наче рузька ракета самовпала https://t.me/Crimeanwind/11900 ,вже бачу про бпла https://t.me/c/1708761316/16253
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 10 жов, 2022 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:32

Єдиний позитивний момент, в сьогоднішних подіях, що смерті і руйнування були від ланцюгових хімічних реакцій, а не ядерних.
Третій, терористичний, етап війни розпочався на повну силу.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:35

  Starikan написав:
  detroytred написав:
  fler написав: не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.

+1000500
Упороті є упороті.
І їх там дофігіща.
Хоча коли нарешті до них дійде, то в них почнеться новий)) етап - згорів сарай, гори і хата.

Що ви мали на увазі у останньому реченні? Війну проти всього західного світу?

Їм достатньо й війни з нами буде.
Для подальших руйнувань свого майбутнього (розвитку економічного, соціального і т.д.).
Да і, гадаю, що також фізичного руйнування інфраструктури.
Тобто бити ще сильніше у відповідь по їх території Україна буде.

Ніхто їм не заважав закритися у межах своєї рашкоімперії і не лізти (напряму зі зброєю!!!) в іншу країну.
Кох дуже влучно визначив: не можеш - не лізь.

Да що Кох???, я раза три згадував на цьому форумі в 2014-15 роках коротенький відос з Донбасу: йдуть пополченці (засмучені, пошарпані) строєм поруч розбитого приватного будинку, на залишках якого копирсається бабця-господарка.
Вона їм: хлопці, перемогти їх (українців) можете?
Вони їй: ні. Занадто вони сильні.
Вона: та тоді якого біса починали?!
У відповідь -- тиша. Так і пішли далі мовчки.

Це переказ, а на відео дуже яскраво це було. Бабця-руїни хати-пополченці (сепари).

І як оті наші сепари й далі руйнують, так і рашисти будуть.
До кінця, поки не розпадуться.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Єдиний позитивний момент, в сьогоднішних подіях

Навіть не знаю яким потрібно бути оптимістом щоб у смертях і значних руйнуваннях по всій країні знаходити позитив. :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:40

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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 22:05

Из Википедии и др.:

В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ.[6]
...
Х-55 — базовый вариант;
Х-55СМ («изделие 125», РКВ-500Б) — вариант с увеличенной за счёт установки накладных конформных баков до 3500 км дальностью полёта. На вооружение принята в 1987 году;
Х-555 — глубокая модификация ракеты Х-55 с улучшенной системой управления, в которой помимо инерциально-доплеровской системы, обеспечивающей коррекцию инерциальной навигационной системы по данным сравнения измеренной радиовысотомером высоты рельефа местности с цифровым эталоном, используется также оптико-электронная система коррекции и спутниковая навигация. Эти меры позволили добиться КВО порядка 20 м. Оснащается кассетной боевой частью, либо многофакторной (осколочно-фугасно-зажигательной), массой 410 кг. Увеличение массы БЧ привело к снижению запасов топлива и уменьшению до 2000 км дальности полёта ракеты. С конформными топливными баками дальность пуска увеличена до 2500 км.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55

В конце 1999 г. 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 и Х-55СМ также было доставлено из Украины в Россию.

https://missilery.info/missile/x55

Кучма, Леонид Данилович
Президент Украины
19 июля 1994 — 23 января 2005

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 22:13

  Hotab написав:Яку? Ви мені скажіть, звідки у вас оце "мені не дали"?? А вони у вас займали? Чи чому мали дати?



Не сваріться, скажіть краше свою думку на такий аналіз поставок озброєння, основні цифри з 14.50 але все відео цікаве, як на мене:

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