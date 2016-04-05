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Додано: Вів 11 жов, 2022 06:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Правильно робить. А звинувачує їх, як ви?
Той, хто дає, може сам вирішувати, кому що дати, а кому не дати. Як би нам (вам) було не неприємно, але ніхто нікому нічого не винен. Втямте це нарешті і припиніть когось в чомусь звинувачувати.
Додано: Вів 11 жов, 2022 07:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Неужели и на сегодня у них ракет осталось?
Додано: Вів 11 жов, 2022 07:24
Додано: Вів 11 жов, 2022 07:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 жов, 2022 07:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сьогодні знову?
Додано: Вів 11 жов, 2022 08:23
Згодом Олександр Старух повідомив, що російські загарбники сьогодні вранці випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина.
"Ворог продовжує терор мирних жителів Запоріжжя. Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти", - заявив голова ОВА.
Зокрема, 2 ракети окупантів влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина. Також виникла пожежа, яку співробітникам ДСНС вдалося загасити.
За даними Старуха, інші ракети влучили у навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.
Додано: Вів 11 жов, 2022 08:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
10 ракет в школу та амбулаторію?
Додано: Вів 11 жов, 2022 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
После обстрела территории Украины 10 октября у России нет запасов крылатых ракет для подобных массированных атак. Об этом заявил военный эксперт Павел Лузин в разговоре с расследовательским проектом The Insider.
По словам Лузина, те 83 ракеты, которые РФ использовала вчера, были накоплены за несколько месяцев.
— Это если говорим про крылатые ракеты. А старые советские ракеты Х-22, зенитные ракеты от С-300, ракеты «Точка-У», «Ураган» — этого добра хватает еще, но тоже немного. Для террора хватает, но ни для чего больше, — отметил эксперт.
Лузин подчеркнул, что в РФ ежегодно производится не более 50 штук каждого типа дальнобойных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет: «Калибров» морского и наземного базирования, авиационных X-101, противокорабельных ракет «Оникс» и ракет для комплекса «Искандер».
— Всего — примерно 200 штук в год. Помимо этого, за год в России выпускается не более 20 ракет воздушного базирования Х-32. Резко нарастить производство или закупить ракеты у других стран для таких массированных атак, как 10 октября, невозможно ни организационно, ни технически, ни технологически. Возможны только обстрелы менее продвинутыми ракетами или иранскими дронами, однако в целом они ни на что не повлияют, — считает Лузин.
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:10
Стосовно браслета в Залужного (рашисти усюди прямо брешуть, вказуючи на свастику на ньому, ще й відфотошоплену). З подання цього упирка шарія.
Як не дивно, але один орк (а він дійсно орк..., тобто підтримуючий оту всю рашкобесію) прямо в ніс ткнув своїх же соорківців поясненням:
*- И да, браслет может быть не со свастикой, а с рунами.
- Этот браслет не "может быть" ни со свастикой, ни с рунами.
Это кельтские узоры и вензеля.
А именно обсуждаемый -- это так называемый "Узел Соломона" -- символ предостережения от обмана и лицемерия. Здесь изображены два звена переплетённые между собой. Свастикой здесь и не пахнет и не воняет.
Почему шарийная женщина увидела в нём свастику -- пусть останется на её буйном воображении.
Плохо то, что этот её зашквар разнёс по умам не только ёйный мужчинка, но много ещё каких СМИй.
Сила ведь в Правде!* (С)
З.и. в рашистів після *можемпавтарить* і т.д. тепер новий мем - *мынепабедимы*.
Тобто - після *ми виграємо* тепер *ми не програємо*))
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