Додано: Вів 11 жов, 2022 08:36

Andrey2512 написав: Неужели и на сегодня у них ракет осталось?

После обстрела территории Украины 10 октября у России нет запасов крылатых ракет для подобных массированных атак. Об этом заявил военный эксперт Павел Лузин в разговоре с расследовательским проектом The Insider.По словам Лузина, те 83 ракеты, которые РФ использовала вчера, были накоплены за несколько месяцев.— Это если говорим про крылатые ракеты. А старые советские ракеты Х-22, зенитные ракеты от С-300, ракеты «Точка-У», «Ураган» — этого добра хватает еще, но тоже немного. Для террора хватает, но ни для чего больше, — отметил эксперт.Лузин подчеркнул, что в РФ ежегодно производится не более 50 штук каждого типа дальнобойных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет: «Калибров» морского и наземного базирования, авиационных X-101, противокорабельных ракет «Оникс» и ракет для комплекса «Искандер».— Всего — примерно 200 штук в год. Помимо этого, за год в России выпускается не более 20 ракет воздушного базирования Х-32. Резко нарастить производство или закупить ракеты у других стран для таких массированных атак, как 10 октября, невозможно ни организационно, ни технически, ни технологически. Возможны только обстрелы менее продвинутыми ракетами или иранскими дронами, однако в целом они ни на что не повлияют, — считает Лузин.