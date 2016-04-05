|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:34
GALeon написав:
По словам Лузина, те 83 ракеты, которые РФ использовала вчера, были накоплены за несколько месяцев.
Ну по-перше, вони сьогодні продовжують пускати ракети. По-друге, навть якщо це НЗ, то він вимірюється сотнями ракет(280 тільки для наземних пускових). По-третє, такого темпу, як на початку війни, вони не витримають, але ІМХО тиждень доволі інтенсивних атак по інфраструктурі точно можуть забезпечити
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:40
GALeon написав: prodigy написав: Investor_K написав:
Сьогодні знову?
Згодом Олександр Старух повідомив, що російські загарбники сьогодні вранці випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина.
"Ворог продовжує терор мирних жителів Запоріжжя. Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти", - заявив голова ОВА.
Зокрема, 2 ракети окупантів влучили в автосалон,...
За даними Старуха, інші ракети влучили у навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.
10 ракет в школу та амбулаторію?
было 23 взрыва по городу, возможно часть пво, но нифига не сбили...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7888
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 2446 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 жов, 2022 10:03
Цели и время говорят нам об одном из двух: либо у русских закончились высокоточные боеприпасы, и они просто пускали снаряды в направлении скоплений населения, либо целью было убить максимальное количество мирных жителей. Скорее всего, правда и то, и другое. И в том, и в другом случае мы говорим о военных преступлениях. Но на этот раз военные преступления совершены при свете дня, чтобы весь мир мог их лицезреть. Российские государственные СМИ в восторге от нанесенного ущерба. И это что-то новенькое.
Смена подхода - отличительная черта российского генерала Сергея Суровикина, нового командующего российскими военными силами. Он был назначен на эту должность всего за два дня до сегодняшнего ракетного удара. Суровикин пользуется огромным уважением среди фашистского крыла российского общества, и не кто иной, как Евгений Прогожин, называет его "лучшим генералом России". Прогожин - основатель "Группы Вагнер", военизированной организации, которую российское правительство использует для того, чтобы прикрыть фиговым листком формального разделения военные преступления по всему миру и Кремль. В частности, Суровикин был командиром, ответственным за тактику осада-голод-капитуляция, которая разрушила Алеппо во время гражданской войны в Сирии.
Российская жестокость в украинской войне до сих пор была скорее похожа на сопутствующее зло, чем на сознательное стремление государства причинить страдания людям.
Теперь, похоже, ситуация меняется. Повышение Суровикина до командующего означает, что Путин решил, что военные преступления должны быть не бытовыми, а преднамеренными. Совершаться не случайно, а с упоением. Новый подход сочетает в себе аспекты как геноцида в стиле нацизма, так и суда Линча. Россия становится страной - Ку-Клукс-Кланом.
По мере того, как реальность нового стиля и целей российских операций проникнет сквозь слои неверия и непонимания, взгляды американцев на Россию будут меняться.
***
Гораздо более важным, чем американские прозрения, станет удар под дых Европе, которая наконец осознает, что история повторяется. Что нет возврата к уютной эпохе до Трампа, когда американцы за все платили и мало просили взамен, а русские были счастливы ограничить свои преступления собственным населением, отгружая полконтинента сырья в распахнутые руки Европы.
Нигде изменение отношения к России не будет настолько отягощено последствиями и подсказано историей, как в Германии. То, что их консульство в Киеве было разрушено в результате сегодняшнего нападения, подчеркивает важность этого дня для Берлина. Немцы на собственном опыте знают, куда ведет новый путь России, и опасаются - вероятно, справедливо, - что русские находятся в куда более быстром пике, чем Германия 1930-х и 1940-х годов. Можно ожидать, что немцы, в рамках своих ограниченных возможностей, активизируют поддержку Украины, одновременно наращивая усилия по исключению всего российского из европейской системы. Такая позиция сильно ударит по экономике Германии, но поскольку большая часть российских энергоносителей уже и так для Германии отрезана, значительная часть экономического ущерба уже нанесена и является непоправимой.
Эмоциональный ущерб прозрения, однако, еще впереди. (с) Питер Зейхан, перевод Лилия Ким
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 жов, 2022 10:27
стало понятно, что ядерку применять побоялись.
нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру. за это ж уйлу ничего не будет
-
beee
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 жов, 2022 10:50
beee написав:
нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру.
Командире батальйону "Варшава", доповідаю вам. Щоб знищити інфраструктуру України на рівні ядерного удару, потрібно десятки тисяч незбитих ракет, які ще мають потрапити в свої цілі.
1. Їх нема стільки
2. Вони збиваються.
3. Не все, що долітає, потрапляє куди мало потрапити.
Якщо вчора випущено 80+ , з них половина збита, і лише 10-20% потрапили куди летіли, то сьогодні вже і випущено вдвічі менше, і ще менше кудись влучає. Завтра вже буде 3 ракети за день?
Агонія хуйла завершується. Чим він буде відповідати на черговий удар по Криму чи вже Бєлгороду, та нічим.
Доречі, я думаю багато хто здогадується вже. Наші пілоти ВЖЕ перенавчаються на західні літаки. Лишилось лише політичне рішення їх надати нам. Можливо після навчання так і буде. А може рішення вже є, але не анонсовано.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8128
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:01
Hotab написав:
[
Доречі, я думаю багато хто здогадується вже. Наші пілоти ВЖЕ перенавчаються на західні літаки. Лишилось лише політичне рішення їх надати нам.
А они могут перехватывать ракеты ?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 848
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:02
alex_dvornichenko написав: Hotab написав:
[
Доречі, я думаю багато хто здогадується вже. Наші пілоти ВЖЕ перенавчаються на західні літаки. Лишилось лише політичне рішення їх надати нам.
А они могут перехватывать ракеты ?
F-16 можуть, А10 для інших задач.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8128
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:16
Hotab написав: beee написав:
нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру.
Командире батальйону "Варшава", доповідаю вам. Щоб знищити інфраструктуру України на рівні ядерного удару, потрібно десятки тисяч незбитих ракет, які ще мають потрапити в свої цілі.
1. Їх нема стільки
2. Вони збиваються.
3. Не все, що долітає, потрапляє куди мало потрапити.
Якщо вчора випущено 80+ , з них половина збита, і лише 10-20% потрапили куди летіли, то сьогодні вже і випущено вдвічі менше, і ще менше кудись влучає. Завтра вже буде 3 ракети за день?
Агонія хуйла завершується. Чим він буде відповідати на черговий удар по Криму чи вже Бєлгороду, та нічим.
Доречі, я думаю багато хто здогадується вже. Наші пілоти ВЖЕ перенавчаються на західні літаки. Лишилось лише політичне рішення їх надати нам. Можливо після навчання так і буде. А може рішення вже є, але не анонсовано.
сказав летчик і ракета знову потрапила по енергетичному обєкту Львова і пропала електрика - доповів садовий в 12:08, підтверджуючі мої слова.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:18
beee написав:
сказав летчик і ракета знову потрапила по енергетичному обєкту Львова і пропала електрика - доповів садовий в 12:08, підтверджуючі мої слова.
Фігово попала. Більше схоже на правоту Хотаба, ніж на вашу.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104877
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|467277
|
|
|1
|3953
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|