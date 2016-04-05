RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2421242224232424
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:
  beee написав:сказав летчик і ракета знову потрапила по енергетичному обєкту Львова і пропала електрика - доповів садовий в 12:08, підтверджуючі мої слова.

Фігово попала. Більше схоже на правоту Хотаба, ніж на вашу.
Хай би ваш хотаб був би 300 разів правий. Я був би безмірно щасливий
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 26.11.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:25

beee думаю, ще рано істерити. Якщо їм вдасться протримати такий темп зо два тижні - тоді варто переживати. Якщо за 3-4 дні все стихне - то нічого критичного не відбудеться. Особисто я вважаю, що при точності їхніх ракет і наявності в нас якого-не-якого ПВО, малоймовірно, щоб вони зараз змогли нанести критичну шкоду інфраструктурі.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 569
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:30

Я так розумію, сьогодні вони змінили тактику. Замість потужних залпів в пару десятків ракет - випеускають по кілька штук за раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 569
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2421242224232424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104877
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (279)
11.10.2022 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.