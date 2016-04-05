Хай би ваш хотаб був би 300 разів правий. Я був би безмірно щасливий
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:25
beee думаю, ще рано істерити. Якщо їм вдасться протримати такий темп зо два тижні - тоді варто переживати. Якщо за 3-4 дні все стихне - то нічого критичного не відбудеться. Особисто я вважаю, що при точності їхніх ракет і наявності в нас якого-не-якого ПВО, малоймовірно, щоб вони зараз змогли нанести критичну шкоду інфраструктурі.
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:30
Я так розумію, сьогодні вони змінили тактику. Замість потужних залпів в пару десятків ракет - випеускають по кілька штук за раз.
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