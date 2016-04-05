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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2422242324242425>
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:
  beee написав:сказав летчик і ракета знову потрапила по енергетичному обєкту Львова і пропала електрика - доповів садовий в 12:08, підтверджуючі мої слова.

Фігово попала. Більше схоже на правоту Хотаба, ніж на вашу.
Хай би ваш хотаб був би 300 разів правий. Я був би безмірно щасливий
beee
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:25

beee думаю, ще рано істерити. Якщо їм вдасться протримати такий темп зо два тижні - тоді варто переживати. Якщо за 3-4 дні все стихне - то нічого критичного не відбудеться. Особисто я вважаю, що при точності їхніх ракет і наявності в нас якого-не-якого ПВО, малоймовірно, щоб вони зараз змогли нанести критичну шкоду інфраструктурі.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:30

Я так розумію, сьогодні вони змінили тактику. Замість потужних залпів в пару десятків ракет - випеускають по кілька штук за раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:53

Ще цікавий момент. Міносвіти перевів школи на онлайн навчання до кінця тижня. Може вони щось знають...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:55

Дочка из Киева написала
12:42
У нас уже 5 часов тревога, а ракеты все летят и летят.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру

і обісрались
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:58

  sashaqbl написав:Я так розумію, сьогодні вони змінили тактику. Замість потужних залпів в пару десятків ракет - випеускають по кілька штук за раз.



"Радіти рано... Росіяни спеціально пускають партіями по кілька ракет, щоб тривога була довго. Також, можливо, русня "мацає" наше ППО, шукає слабкі місця, щоб вдарити масово. Ну, і третій варіант - вони просто нелогічні ідіоти", - заявив глава Миколаївської ОДА.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Дочка из Киева написала


Вже відбій у Києві.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:36

  yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова

Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.
alex_dvornichenko
 
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