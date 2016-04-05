Хай би ваш хотаб був би 300 разів правий. Я був би безмірно щасливий
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:25
beee думаю, ще рано істерити. Якщо їм вдасться протримати такий темп зо два тижні - тоді варто переживати. Якщо за 3-4 дні все стихне - то нічого критичного не відбудеться. Особисто я вважаю, що при точності їхніх ракет і наявності в нас якого-не-якого ПВО, малоймовірно, щоб вони зараз змогли нанести критичну шкоду інфраструктурі.
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:30
Я так розумію, сьогодні вони змінили тактику. Замість потужних залпів в пару десятків ракет - випеускають по кілька штук за раз.
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:53
Ще цікавий момент. Міносвіти перевів школи на онлайн навчання до кінця тижня. Може вони щось знають...
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:55
Дочка из Киева написала
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 жов, 2022 11:58
"Радіти рано... Росіяни спеціально пускають партіями по кілька ракет, щоб тривога була довго. Також, можливо, русня "мацає" наше ППО, шукає слабкі місця, щоб вдарити масово. Ну, і третій варіант - вони просто нелогічні ідіоти", - заявив глава Миколаївської ОДА.
Додано: Вів 11 жов, 2022 12:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 жов, 2022 12:36
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.
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