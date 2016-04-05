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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 жов, 2022 13:00
alex_dvornichenko написав:
ведут себя как обиженные, мстительные дети
Рашизм вимагає помсти, путлер не може не показати , "ми атветілі". Навіть якщо це останні ракети, він мав це зараз зробити, інакше його затопчуть свої ж озвірілі бидло-рашисти, які втомились без хоча б якихось перемог.
Мене дратує одне: через всю цю муйню я другий день не літаю. А ще вчора спортлайф не працював. Сьогодні наче відновився.
beee написав:
Хай би ваш
хотаб
А ти чий? Путінський?
Чи втікачі не мають політичної орієнтації, вони просто трусливі?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 13:23
beee написав:
графік відключення мені прислали в моєму жк
Веерных отключений электроэнергии в Киеве сегодня, 11 октября, не будет, – мэр города Виталий Кличко.
«Вчера были некоторые временные отключения в связи с повреждением системы электропоставок. На сегодняшний день, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию».
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Додано: Вів 11 жов, 2022 14:23
Всего 11 октября было уничтожено 20 крылатых ракет и 13 бпла-камикадзе, — командование воздушных сил ВСУ.
Противник совершил 28 пусков КР:
– 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
– 12 крылатых ракет «Калибр».
Для комбата "Варшава". Вчора пустили 80+, сьогодні 28. І тільки 8 не збито. І не факт, що всі 8 влучили . Ні, так Україну не знищити. Ш̶т̶у̶к̶а̶т̶у̶р̶-̶г̶і̶п̶с̶о̶к̶а̶р̶т̶о̶н̶щ̶и̶к̶ "комбат", міняй памперс і повертайся на батьківщину.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 14:54
Кацапня відучора в ейфорії… Прильоти по Києву – оце ми хохлам наваляли! І пох, шо не влучили в жодний військовий об’єкт. В рф так довго не було жодної пристойної перемоги на фронті, лише відгрібали і зараз продовжують відгрібати, шо ціна питання не має значення. Вчора з 83 ракет по Україні влучили в об’єкти інфраструктури лише 11, збито – 43, решта – по мирняку, по полям, по кустам. Найбільша «здобич» – ТЕС. Витратили на все 1 млрд.дол. Шо святкують? «Умом расею не панять».
Як це вплинуло на хід війни?
- Україна отримає більше зброї, рф – більше санкцій;
- Україна стала на крок ближче до НАТО, рф - ближче до статусу «країна – спонсор тероризму»;
- українці не злякалися, а розлютилися, тому русня відгрібатиме ще більше.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо..
ПС. Загадка: у Кличка стоїть, у путіна – впав.)) Пачєму хахли ржут?(с)
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