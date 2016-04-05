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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2423242424252426>
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:ведут себя как обиженные, мстительные дети

Рашизм вимагає помсти, путлер не може не показати , "ми атветілі". Навіть якщо це останні ракети, він мав це зараз зробити, інакше його затопчуть свої ж озвірілі бидло-рашисти, які втомились без хоча б якихось перемог.

Мене дратує одне: через всю цю муйню я другий день не літаю. А ще вчора спортлайф не працював. Сьогодні наче відновився.

  beee написав:Хай би ваш хотаб


А ти чий? Путінський?
Чи втікачі не мають політичної орієнтації, вони просто трусливі?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:графік відключення мені прислали в моєму жкЗображення
Веерных отключений электроэнергии в Киеве сегодня, 11 октября, не будет, – мэр города Виталий Кличко.

«Вчера были некоторые временные отключения в связи с повреждением системы электропоставок. На сегодняшний день, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию».
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 14:23

Всего 11 октября было уничтожено 20 крылатых ракет и 13 бпла-камикадзе, — командование воздушных сил ВСУ.

Противник совершил 28 пусков КР:

– 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
– 12 крылатых ракет «Калибр».

Для комбата "Варшава". Вчора пустили 80+, сьогодні 28. І тільки 8 не збито. І не факт, що всі 8 влучили . Ні, так Україну не знищити. Ш̶т̶у̶к̶а̶т̶у̶р̶-̶г̶і̶п̶с̶о̶к̶а̶р̶т̶о̶н̶щ̶и̶к̶ "комбат", міняй памперс і повертайся на батьківщину.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 14:54

Кацапня відучора в ейфорії… Прильоти по Києву – оце ми хохлам наваляли! І пох, шо не влучили в жодний військовий об’єкт. В рф так довго не було жодної пристойної перемоги на фронті, лише відгрібали і зараз продовжують відгрібати, шо ціна питання не має значення. Вчора з 83 ракет по Україні влучили в об’єкти інфраструктури лише 11, збито – 43, решта – по мирняку, по полям, по кустам. Найбільша «здобич» – ТЕС. Витратили на все 1 млрд.дол. Шо святкують? «Умом расею не панять».
Як це вплинуло на хід війни?
- Україна отримає більше зброї, рф – більше санкцій;
- Україна стала на крок ближче до НАТО, рф - ближче до статусу «країна – спонсор тероризму»;
- українці не злякалися, а розлютилися, тому русня відгрібатиме ще більше.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо..

ПС. Загадка: у Кличка стоїть, у путіна – впав.)) Пачєму хахли ржут?(с)
fler
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Русские забрали даже детские велосипеды" Рассказ жителей Киевской области

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хоть здесь и не любят "хороших" россиян (хотя он по паспорту россиянин, а по национальности и по лицу еврей). Но ролик очень интересный.
https://www.youtube.com/watch?v=JM156I1Sp0g&t=262s
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:35

  Hotab написав:Всего 11 октября было уничтожено 20 крылатых ракет и 13 бпла-камикадзе, — командование воздушных сил ВСУ.

Противник совершил 28 пусков КР:

– 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
– 12 крылатых ракет «Калибр».

Для комбата "Варшава". Вчора пустили 80+, сьогодні 28. І тільки 8 не збито. І не факт, що всі 8 влучили . Ні, так Україну не знищити. Ш̶т̶у̶к̶а̶т̶у̶р̶-̶г̶і̶п̶с̶о̶к̶а̶р̶т̶о̶н̶щ̶и̶к̶ "комбат", міняй памперс і повертайся на батьківщину.

сегодня по Запорожью официально попали 12 ракет С300...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:сегодня по Запорожью официально попали 12 ракет С300...

С-300, Гради і Смерчі ніхто не рахує. Запоріжжя - це наразі прифронтове місто, як і Харків, прильоти туди будуть ще довго і багато. Ракет малої дальності в русні овердофіга.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 11 жов, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:45

  sashaqbl написав:
  beee написав:сказав летчик і ракета знову потрапила по енергетичному обєкту Львова і пропала електрика - доповів садовий в 12:08, підтверджуючі мої слова.

Фігово попала. Більше схоже на правоту Хотаба, ніж на вашу.

заметка на 16.07
Внаслідок повторних ударів, під час яких три російські ракети досягли цілі, відновлені зв'язки були знову розірвані, а самі станції знищені.
Наразі 30% Львова знову без світла.

https://rubryka.com/2022/10/11/u-lvivskij-oblasti-za-2-dni-vorozhi-rakety-znyshhyly-4-tets/
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:46

pilker 30% - це напвено менше ніж 100%, як це було вчора?
Та й зрештою, коментувати правдивість офіційної інформації я теж не буду. Я написав вище своє бачення. Вірити чи ні - це ваше право.
sashaqbl
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