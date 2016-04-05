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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2423242424252426
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:49

  sashaqbl написав:pilker 30% - це напвено менше ніж 100%, як це було вчора?

если инфа соответствует действительности, то это минус 4 объекта.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 16:11

  alex_dvornichenko написав:Хоть здесь и не любят "хороших" россиян (хотя он по паспорту россиянин, а по национальности и по лицу еврей)

И таки да
Никакой он не хороший россиянен
Блогера Максима Каца внесли до бази "Миротворець"
Каца вважають загрозою безпеці України через публікації в соцмережах. На порталі розмістили скріншоти зі сторінок Каца. На одній з них блогер заявляв, що "російська опозиція нікому нічого не має, особливо українцям".

Очередной российский либерал сломавшийся об украинский вопрос

PS. Кстати, где там ЛАД после вчерашних ракетных обстрелов ?
Пусть расскажет о "хороших" русских и что тех, кто выпускает снаряды или ракеты нужно "понять и простить", потому что, для них это просто цель
pesikot
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