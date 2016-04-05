если инфа соответствует действительности, то это минус 4 объекта.
|
|
|
Додано: Вів 11 жов, 2022 15:49
Додано: Вів 11 жов, 2022 16:11
И таки да
Никакой он не хороший россиянен
Очередной российский либерал сломавшийся об украинский вопрос
PS. Кстати, где там ЛАД после вчерашних ракетных обстрелов ?
Пусть расскажет о "хороших" русских и что тех, кто выпускает снаряды или ракеты нужно "понять и простить", потому что, для них это просто цель
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|