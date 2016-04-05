Каца вважають загрозою безпеці України через публікації в соцмережах. На порталі розмістили скріншоти зі сторінок Каца. На одній з них блогер заявляв, що "російська опозиція нікому нічого не має, особливо українцям".
Очередной российский либерал сломавшийся об украинский вопрос
PS. Кстати, где там ЛАД после вчерашних ракетных обстрелов ? Пусть расскажет о "хороших" русских и что тех, кто выпускает снаряды или ракеты нужно "понять и простить", потому что, для них это просто цель
lapay написав:Єдиний позитивний момент, в сьогоднішних подіях
Навіть не знаю яким потрібно бути оптимістом щоб у смертях і значних руйнуваннях по всій країні знаходити позитив.
Ядерний удар однозначно гірший. Позитив в тому, що могло бути гірше, але, слава богу, не сталось. Біснуватий фюрер вже довів свою неадекватність 24.02.22, тому, особисто я став більшим оптимістом, ніж був до вчора. Удар по інфраструктурі і центрам міст був би і без підірваного моста, питання було і, ще частково залишається, у застосуванні ядерної зброї.
yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі... житель Львова
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские. P.S. А по донатам очередной рекорд.
То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы? Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли? Да, будет еще призыв в ответ на мобиллизацию в рашке, да, кто-то еще выедет обязательно. Но по вашей версии миллионы мужиков будут тупо воевать с пустыми замерзшими городами за спиной. Хроники Апокалипсиса...
antey1969 написав:То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы? Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли?
А с какого бодуна ты не осуждаешь ракетные удары по Украине ? Может, потому что, ты - за РФ - раз - в Германии - два
Ты за российский мир всеми ногами, но предпочитаешь быть в Германии Я даже не спрашиваю почему. Так как знаю ответ
Я тебе повторно напишу, что с приходом российского мира - тебя выкинут на мороз Не надейся. Таких, как ты, и в РФ хватает
yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі... житель Львова
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские. P.S. А по донатам очередной рекорд.
То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы? Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли? Да, будет еще призыв в ответ на мобиллизацию в рашке, да, кто-то еще выедет обязательно. Но по вашей версии миллионы мужиков будут тупо воевать с пустыми замерзшими городами за спиной. Хроники Апокалипсиса...
Отвечаю - два брата воюет, один волонтёр, я доначу на постоянной основе. Иного выхода как идти мстить я не вижу, многие сидят в городах и не осаждают военкоматы, потому что в их жизни еще есть работа, дом, цивилизация. Если инфраструктура в моем городе будет уничтожена (предположим гипотетически), то да - я и такие как я, потеряют работу и получат необходимую мотивацию идти в армию. Мои рассуждения предельно прагматичны.