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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2424242524262427>
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:49

  sashaqbl написав:pilker 30% - це напвено менше ніж 100%, як це було вчора?

если инфа соответствует действительности, то это минус 4 объекта.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 16:11

  alex_dvornichenko написав:Хоть здесь и не любят "хороших" россиян (хотя он по паспорту россиянин, а по национальности и по лицу еврей)

И таки да
Никакой он не хороший россиянен
Блогера Максима Каца внесли до бази "Миротворець"
Каца вважають загрозою безпеці України через публікації в соцмережах. На порталі розмістили скріншоти зі сторінок Каца. На одній з них блогер заявляв, що "російська опозиція нікому нічого не має, особливо українцям".

Очередной российский либерал сломавшийся об украинский вопрос

PS. Кстати, где там ЛАД после вчерашних ракетных обстрелов ?
Пусть расскажет о "хороших" русских и что тех, кто выпускает снаряды или ракеты нужно "понять и простить", потому что, для них это просто цель
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 16:47

pesikot про товарища Каца
и остальных

Харьков крепко обесточили вчера
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 16:57

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:сегодня по Запорожью официально попали 12 ракет С300...

С-300, Гради і Смерчі ніхто не рахує. Запоріжжя - це наразі прифронтове місто, як і Харків, прильоти туди будуть ще довго і багато. Ракет малої дальності в русні овердофіга.
зачем тогда шахедов считать...?
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:зачем тогда шахедов считать
в шахідів дальність значно більша
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:21

  Василь-Рівне написав:
  lapay написав:Єдиний позитивний момент, в сьогоднішних подіях

Навіть не знаю яким потрібно бути оптимістом щоб у смертях і значних руйнуваннях по всій країні знаходити позитив. :shock:

Ядерний удар однозначно гірший. Позитив в тому, що могло бути гірше, але, слава богу, не сталось.
Біснуватий фюрер вже довів свою неадекватність 24.02.22, тому, особисто я став більшим оптимістом, ніж був до вчора.
Удар по інфраструктурі і центрам міст був би і без підірваного моста, питання було і, ще частково залишається, у застосуванні ядерної зброї.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:28

Мизантрóп
Та любой российский "либерал" - это творение и кураторство какого-то отдела ФСБ

Включая, Фейгина и Невзорова
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:29

  alex_dvornichenko написав:
  yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова

Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.

То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы?
Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли?
Да, будет еще призыв в ответ на мобиллизацию в рашке, да, кто-то еще выедет обязательно.
Но по вашей версии миллионы мужиков будут тупо воевать с пустыми замерзшими городами за спиной.
Хроники Апокалипсиса...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:37

  antey1969 написав:То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы?
Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли?

А с какого бодуна ты не осуждаешь ракетные удары по Украине ?
Может, потому что, ты
- за РФ - раз
- в Германии - два

Ты за российский мир всеми ногами, но предпочитаешь быть в Германии
Я даже не спрашиваю почему. Так как знаю ответ

Я тебе повторно напишу, что с приходом российского мира - тебя выкинут на мороз
Не надейся. Таких, как ты, и в РФ хватает
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:45

  antey1969 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова

Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.

То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы?
Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли?
Да, будет еще призыв в ответ на мобиллизацию в рашке, да, кто-то еще выедет обязательно.
Но по вашей версии миллионы мужиков будут тупо воевать с пустыми замерзшими городами за спиной.
Хроники Апокалипсиса...

Отвечаю - два брата воюет, один волонтёр, я доначу на постоянной основе. Иного выхода как идти мстить я не вижу, многие сидят в городах и не осаждают военкоматы, потому что в их жизни еще есть работа, дом, цивилизация. Если инфраструктура в моем городе будет уничтожена (предположим гипотетически), то да - я и такие как я, потеряют работу и получат необходимую мотивацию идти в армию. Мои рассуждения предельно прагматичны.
alex_dvornichenko
 
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