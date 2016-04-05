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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:17
Оперативна інформація станом на 18.00 11.10.2022Речник Генерального Штабу Збройних Сил Україниhttps://www.youtube.com/watch?v=iUHzuRe ... 0%A1%D0%A3
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