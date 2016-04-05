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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2425242624272428>
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:17

Оперативна інформація станом на 18.00 11.10.2022
Речник Генерального Штабу Збройних Сил України
https://www.youtube.com/watch?v=iUHzuRe ... 0%A1%D0%A3
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:26

  alex_dvornichenko написав:Отвечаю - два брата воюет, один волонтёр, я доначу на постоянной основе. Иного выхода как идти мстить я не вижу, многие сидят в городах и не осаждают военкоматы, потому что в их жизни еще есть работа, дом, цивилизация. Если инфраструктура в моем городе будет уничтожена (предположим гипотетически), то да - я и такие как я, потеряют работу и получат необходимую мотивацию идти в армию. Мои рассуждения предельно прагматичны.

Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:29

Сьогодні Зеленський на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7148490/
Чекаємо відповідь 8)
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:33

  flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.

Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:40

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.

Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.

Насправді там не бінарний вибір, а набагато більше. Хоча у ОП видається або-або з двох варіантів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:53

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.

Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.

Один близкий родственник погиб (киевТРО), второй ранен (не тяжелый).
ХЗ при чем здесь майдан.
Просто нехрен хроники Апокалипсиса описывать, и методички с майданами в воспаленном воображении всплывать не будут.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Насправді там не бінарний вибір

Але для тебе він єдиний в будь-якому разі: землянка в житомирському котлі, на 100 доларів на місяць. Так?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:59

  Hotab написав:
  flyman написав:Насправді там не бінарний вибір

Але для тебе він єдиний в будь-якому разі: землянка в житомирському котлі, на 100 доларів на місяць. Так?

Там Ирпенско-Бучанское направление.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:02

  antey1969 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.

Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.

Один близкий родственник погиб (киевТРО), второй ранен (не тяжелый).
ХЗ при чем здесь майдан.
Просто нехрен хроники Апокалипсиса описывать, и методички с майданами в воспаленном воображении всплывать не будут.

то есть, ты сам факты описываешь
Но сам за РФ

Не хрен за РФ топить, тебе давно об этом говорится
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:04

antey1969
Госпидя, ну свали в РФ, прояви свои медицинские качества
Но ты же в Германии сидишь и воняешь
pesikot
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