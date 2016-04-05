alex_dvornichenko написав:Отвечаю - два брата воюет, один волонтёр, я доначу на постоянной основе. Иного выхода как идти мстить я не вижу, многие сидят в городах и не осаждают военкоматы, потому что в их жизни еще есть работа, дом, цивилизация. Если инфраструктура в моем городе будет уничтожена (предположим гипотетически), то да - я и такие как я, потеряют работу и получат необходимую мотивацию идти в армию. Мои рассуждения предельно прагматичны.
Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.
flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.
Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.
flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.
Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.
Насправді там не бінарний вибір, а набагато більше. Хоча у ОП видається або-або з двох варіантів.
flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.
Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.
Один близкий родственник погиб (киевТРО), второй ранен (не тяжелый). ХЗ при чем здесь майдан. Просто нехрен хроники Апокалипсиса описывать, и методички с майданами в воспаленном воображении всплывать не будут.
flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.
Товарищу Антею неочевидна. Он наверное предполагает (ну или так в методичке написано), что украинцы побегут устраивать майдан в Киеве, если рашисты уничтожат энергетику.
Один близкий родственник погиб (киевТРО), второй ранен (не тяжелый). ХЗ при чем здесь майдан. Просто нехрен хроники Апокалипсиса описывать, и методички с майданами в воспаленном воображении всплывать не будут.
то есть, ты сам факты описываешь Но сам за РФ
Не хрен за РФ топить, тебе давно об этом говорится