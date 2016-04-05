RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2425242624272428
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:05

  pesikot написав:то есть, ты сам факты описываешь
Но сам за РФ

Не хрен за РФ топить, тебе давно об этом говорится

Ссылку на то, что я поддерживаю РФ порошенковская консерва предоставить сможет?
Или как обычно облить помоями и в кусты?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11505
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1567 раз.
Подякували: 3436 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:13

  flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.


Не очевидна, є варіанти не мерзнути. Розумні готувалися до цього ще влітку. 8)
Флай, а особисто ви що оберете - сидіти в землянці чи проїдати заощадження, щоб забезпечити своє існування поза фронтом?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:25

  Faceless написав:
  beee написав:нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру

і обісрались


обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 26.11.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:30

  alex_dvornichenko написав:
  yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.

Поки нам не дадуть ефективні засоби ПР захисту, проблема ракетного терроризму вирішена не буде.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18958
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:39

  Starikan написав:
  alex_dvornichenko написав:
  yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.

Поки нам не дадуть ефективні засоби ПР захисту, проблема ракетного терроризму вирішена не буде.

Або засоби симетричної відповіді по об’єктам всередині рашки
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11069
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:51

  beee написав:
  Faceless написав:
  beee написав:нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру
і обісрались
обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
Головне підстанції чи наявність електрики/води?
Вчора вдарили.... 99% міста були з електрикою вже після 20-00, тобто через 12 годин після ударів
Сьогодні вдарили ....80% міста були з електрикою вже після 13-00 , тобто через 4 години після ударів.

Питаня на засипку - так обісрались москалики чи ні?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25964
З нами з: 15.01.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:55

  beee написав:
  Faceless написав:
  beee написав:нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуруі обісрались
обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
Головне підстанції чи наявність електрики/води?
Вчора вдарили.... 99% міста були з електрикою вже після 20-00, тобто через 12 годин після ударів
Сьогодні вдарили ....80% міста були з електрикою вже після 13-00 , тобто через 4 години після ударів.

Питаня на засипку - так обісрались москалики чи ні?

кацапи - головні рушії капітального ремонту та модернізації
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 26.11.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:засоби симетричної відповіді по об’єктам всередині рашки

Нажаль, поки пересічний касап не відчує горе власною шкурою - війна буде продовжуватись.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6657
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1053 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2425242624272428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104885
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5067)
11.10.2022 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.