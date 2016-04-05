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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:25
Faceless написав: beee написав:
нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру
і обісрались
обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:30
alex_dvornichenko написав: yama написав:
і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.
Поки нам не дадуть ефективні засоби ПР захисту, проблема ракетного терроризму вирішена не буде.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:39
Starikan написав: alex_dvornichenko написав: yama написав:
і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.
Поки нам не дадуть ефективні засоби ПР захисту, проблема ракетного терроризму вирішена не буде.
Або засоби симетричної відповіді по об’єктам всередині рашки
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:51
beee написав: Faceless написав: beee написав:
нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру
і обісрались
обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
Головне підстанції чи наявність електрики/води?
Вчора вдарили.... 99% міста були з електрикою вже після 20-00, тобто через 12 годин після ударів
Сьогодні вдарили ....80% міста були з електрикою вже після 13-00 , тобто через 4 години після ударів.
Питаня на засипку - так обісрались москалики чи ні?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:55
beee написав: Faceless написав: beee написав:
нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуруі обісрались
обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
Головне підстанції чи наявність електрики/води?
Вчора вдарили.... 99% міста були з електрикою вже після 20-00, тобто через 12 годин після ударів
Сьогодні вдарили ....80% міста були з електрикою вже після 13-00 , тобто через 4 години після ударів.
Питаня на засипку - так обісрались москалики чи ні?
кацапи - головні рушії капітального ремонту та модернізації
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Додано: Вів 11 жов, 2022 20:03
Ukrainian написав:
засоби симетричної відповіді по об’єктам всередині рашки
Нажаль, поки пересічний касап не відчує горе власною шкурою - війна буде продовжуватись.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 20:10
Що б вони не вирішили - економічні заходи нічого не дадуть. В епоху глобалізаціі їх надто легко обійти. Завжди знайдеться той, хто (пере)купить або (пере)продасть що завгодно.
І я не знаю, чи дадуть ефект віськові заходи, навіть найрадикальніші. Біснуватий вирішив піти до кінця, про що він не раз оголошував при повні підтримці бидломаси.
Востаннє редагувалось Starikan
в Вів 11 жов, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 20:28
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Додано: Вів 11 жов, 2022 21:00
lapay написав:
Ядерний удар однозначно гірший. Позитив в тому, що могло бути гірше, але, слава богу, не сталось.
Біснуватий фюрер вже довів свою неадекватність 24.02.22, тому, особисто я став більшим оптимістом, ніж був до вчора.
Удар по інфраструктурі і центрам міст був би і без підірваного моста, питання було і, ще частково залишається, у застосуванні ядерної зброї.
Я вже на 80% впевнений що буде ядерний удар у разі подальших успіхів ЗСУ(захоплення Херсону, наприклад).
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