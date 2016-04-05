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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2426242724282429
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:04

  budivelnik написав:Головне підстанції чи наявність електрики/води?
Вчора вдарили.... 99% міста були з електрикою вже після 20-00, тобто через 12 годин після ударів
Сьогодні вдарили ....80% міста були з електрикою вже після 13-00 , тобто через 4 години після ударів.

Питаня на засипку - так обісрались москалики чи ні?


Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів
росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз.
Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.
Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.
Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.
💬 «Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:15

Бінарна логіка згідно аксіоми Ескобара

  fler написав:
  flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.


Не очевидна, є варіанти не мерзнути. Розумні готувалися до цього ще влітку. 8)
Флай, а особисто ви що оберете - сидіти в землянці чи проїдати заощадження, щоб забезпечити своє існування поза фронтом?

А Ви кого обираєте:
Кучму чи Симоненка/Кравчука,
Ющенка чи Януковича (в три тура),
Порошенка чи Зеленського?

Вибір згідно аксіоми Ескобара.
На більше фантазії нема?
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:17

#непопали

  beee написав:
  Faceless написав:
  beee написав:нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру

і обісрались


обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось

Хотаб писав: #непопали
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:20

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Ядерний удар однозначно гірший. Позитив в тому, що могло бути гірше, але, слава богу, не сталось.
Біснуватий фюрер вже довів свою неадекватність 24.02.22, тому, особисто я став більшим оптимістом, ніж був до вчора.
Удар по інфраструктурі і центрам міст був би і без підірваного моста, питання було і, ще частково залишається, у застосуванні ядерної зброї.

Я вже на 80% впевнений що буде ядерний удар у разі подальших успіхів ЗСУ(захоплення Херсону, наприклад).

По Познані?
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:22

  antey1969 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі...
житель Львова

Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские.
P.S. А по донатам очередной рекорд.

То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы?
Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли?
Да, будет еще призыв в ответ на мобиллизацию в рашке, да, кто-то еще выедет обязательно.
Но по вашей версии миллионы мужиков будут тупо воевать с пустыми замерзшими городами за спиной.
Хроники Апокалипсиса...

подзабыл
напомните из какого города РП или Германии вы тут поучаете???
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