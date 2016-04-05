budivelnik написав:Головне підстанції чи наявність електрики/води? Вчора вдарили.... 99% міста були з електрикою вже після 20-00, тобто через 12 годин після ударів Сьогодні вдарили ....80% міста були з електрикою вже після 13-00 , тобто через 4 години після ударів.
Питаня на засипку - так обісрались москалики чи ні?
Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз. Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми. Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії. Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми. 💬 «Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
flyman написав:Якщо мужиків 18..60 не випускати із неньки, і їм або мерзнути в містах без світла, води, каналізації і тепла або сидіти нагодованому в більш-менш теплій землянці, то відповідь якби очевидна.
Не очевидна, є варіанти не мерзнути. Розумні готувалися до цього ще влітку. Флай, а особисто ви що оберете - сидіти в землянці чи проїдати заощадження, щоб забезпечити своє існування поза фронтом?
А Ви кого обираєте: Кучму чи Симоненка/Кравчука, Ющенка чи Януковича (в три тура), Порошенка чи Зеленського?
Вибір згідно аксіоми Ескобара. На більше фантазії нема?
beee написав:нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру
і обісрались
обосрались, согласен. но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества. хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
lapay написав:Ядерний удар однозначно гірший. Позитив в тому, що могло бути гірше, але, слава богу, не сталось. Біснуватий фюрер вже довів свою неадекватність 24.02.22, тому, особисто я став більшим оптимістом, ніж був до вчора. Удар по інфраструктурі і центрам міст був би і без підірваного моста, питання було і, ще частково залишається, у застосуванні ядерної зброї.
Я вже на 80% впевнений що буде ядерний удар у разі подальших успіхів ЗСУ(захоплення Херсону, наприклад).
yama написав:і чого вони досягнуть ? а я вам скажу люди останє задонатять на ЗСУ ... і не треба мені говорити - що не можна судити про людей по собі... житель Львова
Женщины и дети с тёмных и холодных городов разъедутся по селам и польшам, а злые мужики пойдут в ВСУ. Мне кажется они делают себе ещё хуже, я не понимаю рациональных мотивов, ведут себя как обиженные, мстительные дети, только оружие и последствия не детские. P.S. А по донатам очередной рекорд.
То есть вы и все ваши родственники мужского пола задонатили на полную катушку, и освободившись от сбережений, осаждаете военкоматы? Если нет, то с какого бодуна вас вдруг посетили такие радикальные мысли? Да, будет еще призыв в ответ на мобиллизацию в рашке, да, кто-то еще выедет обязательно. Но по вашей версии миллионы мужиков будут тупо воевать с пустыми замерзшими городами за спиной. Хроники Апокалипсиса...
подзабыл напомните из какого города РП или Германии вы тут поучаете???
Не змогла пройти повз цього одкровення https://t.me/monovaolena/4967 Головний посил (переклад мій): "Навіщо злиті в унітаз всі наші бізнеси, всі наші кар'єри, життя наші навіщо злиті? Заради чого?" Тут в мене є зустрічне запитання - чому ви, кацапи, з 2014 року сиділи на дупах рівно, а тепер у вас підгоряє? "А шо случилось?"(с) Цінності змінилися, коли побачили кінець "вседозволеності", до якої ви звикли з дитинства? Ще одна цитата: "Навіщо нам той Крим? Відпочивати там? Це ж вигрібна яма - ані пляжів нормальних, ані сервісу!" Тут у мене теж питання - що заважало з 2014 року лад навести на пляжах і сервіс зробити як у Туреччині чи краще? Рукожопість чи звичка с*ати всюди, де ви є? Мені цікаво, після якої події у автора настало саме таке розуміння свого майбутнього? Мобілізація мізки вправила чи шось ще? Точніше, після чого терпець урвався, що стало останньою краплею
fler написав:Не змогла пройти повз цього одкровення https://t.me/monovaolena/4967 Головний посил (переклад мій): "Навіщо злиті в унітаз всі наші бізнеси, всі наші кар'єри, життя наші навіщо злиті? Заради чого?" Тут в мене є зустрічне запитання - чому ви, кацапи, з 2014 року сиділи на дупах рівно, а тепер у вас підгоряє? "А шо случилось?"(с) Цінності змінилися, коли побачили кінець "вседозволеності", до якої ви звикли з дитинства? Ще одна цитата: "Навіщо нам той Крим? Відпочивати там? Це ж вигрібна яма - ані пляжів нормальних, ані сервісу!" Тут у мене теж питання - що заважало з 2014 року лад навести на пляжах і сервіс зробити як у Туреччині чи краще? Рукожопість чи звичка с*ати всюди, де ви є? Мені цікаво, після якої події у автора настало саме таке розуміння свого майбутнього? Мобілізація мізки вправила чи шось ще? Точніше, після чого терпець урвався, що стало останньою краплею
Це тільки слова. Дій - нуль. Революції знизу в РФ не буде, забудьте про це.