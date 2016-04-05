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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 00:48

  andrijk777 написав:
  fler написав:Не змогла пройти повз цього одкровення https://t.me/monovaolena/4967
Головний посил (переклад мій): "Навіщо злиті в унітаз всі наші бізнеси, всі наші кар'єри, життя наші навіщо злиті? Заради чого?"
Тут в мене є зустрічне запитання - чому ви, кацапи, з 2014 року сиділи на дупах рівно, а тепер у вас підгоряє? "А шо случилось?"(с) Цінності змінилися, коли побачили кінець "вседозволеності", до якої ви звикли з дитинства?
Ще одна цитата: "Навіщо нам той Крим? Відпочивати там? Це ж вигрібна яма - ані пляжів нормальних, ані сервісу!"
Тут у мене теж питання - що заважало з 2014 року лад навести на пляжах і сервіс зробити як у Туреччині чи краще? Рукожопість чи звичка с*ати всюди, де ви є?
Мені цікаво, після якої події у автора настало саме таке розуміння свого майбутнього? Мобілізація мізки вправила чи шось ще? Точніше, після чого терпець урвався, що стало останньою краплею :roll:

Це тільки слова. Дій - нуль.
Революції знизу в РФ не буде, забудьте про це.

революція їм/ вам потрібна, а не нам. Ми у себе самі впораємось, головне- не лізьте до нас
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 02:27

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Ядерний удар однозначно гірший. Позитив в тому, що могло бути гірше, але, слава богу, не сталось.
Біснуватий фюрер вже довів свою неадекватність 24.02.22, тому, особисто я став більшим оптимістом, ніж був до вчора.
Удар по інфраструктурі і центрам міст був би і без підірваного моста, питання було і, ще частково залишається, у застосуванні ядерної зброї.

Я вже на 80% впевнений що буде ядерний удар у разі подальших успіхів ЗСУ(звільнення Херсону, наприклад).

Тому знищення свинорейху є нагальною справою
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  #<1 ... 2427242824292430
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