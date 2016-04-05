RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 00:48

  andrijk777 написав:
  fler написав:Не змогла пройти повз цього одкровення https://t.me/monovaolena/4967
Головний посил (переклад мій): "Навіщо злиті в унітаз всі наші бізнеси, всі наші кар'єри, життя наші навіщо злиті? Заради чого?"
Тут в мене є зустрічне запитання - чому ви, кацапи, з 2014 року сиділи на дупах рівно, а тепер у вас підгоряє? "А шо случилось?"(с) Цінності змінилися, коли побачили кінець "вседозволеності", до якої ви звикли з дитинства?
Ще одна цитата: "Навіщо нам той Крим? Відпочивати там? Це ж вигрібна яма - ані пляжів нормальних, ані сервісу!"
Тут у мене теж питання - що заважало з 2014 року лад навести на пляжах і сервіс зробити як у Туреччині чи краще? Рукожопість чи звичка с*ати всюди, де ви є?
Мені цікаво, після якої події у автора настало саме таке розуміння свого майбутнього? Мобілізація мізки вправила чи шось ще? Точніше, після чого терпець урвався, що стало останньою краплею :roll:

Це тільки слова. Дій - нуль.
Революції знизу в РФ не буде, забудьте про це.

революція їм/ вам потрібна, а не нам. Ми у себе самі впораємось, головне- не лізьте до нас
Wisznia2021
 
Повідомлень: 138
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 02:27

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Ядерний удар однозначно гірший. Позитив в тому, що могло бути гірше, але, слава богу, не сталось.
Біснуватий фюрер вже довів свою неадекватність 24.02.22, тому, особисто я став більшим оптимістом, ніж був до вчора.
Удар по інфраструктурі і центрам міст був би і без підірваного моста, питання було і, ще частково залишається, у застосуванні ядерної зброї.

Я вже на 80% впевнений що буде ядерний удар у разі подальших успіхів ЗСУ(звільнення Херсону, наприклад).

Тому знищення свинорейху є нагальною справою
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 04:24

Wisznia2021

Ось. https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp
Andrey2512
 
Повідомлень: 356
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 04:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мабуть, за останні 2 дні менше у форумі повідомлень саме з причин руйнувань в енергетичному секторі
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7900
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 06:52

  Wisznia2021 написав:Прийнято ссилку давати- де він таке заявив. Не виходить у вас іпсо розповсюджувати. Все шито товстими нитками

Я фигню от интеллектуальной деградации некоторых форумчан, которым проще написать про ИПСО и толстые нитки, чем вбить одно слово в Гугл и посмотреть что на самом деле сказали.

https://www.facebook.com/10006443866902 ... l/?app=fbl


Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14658
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2427242824292430
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104895
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467338
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3959
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.