Додано: Сер 12 жов, 2022 07:55

То что ударили ракетами по энергетики, так это должно было произойти. Как начнётся отопит. сезон, то ударят ракетами по кательным. Про это ещё летом писали военные и власть. Нас предупреждали и сейчас предупрежд. про холодную зиму в домах. Не могут написать, будите сидеть при откл.батареях что бы не было паники у населения. Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление. Всё время немного сообщают, намекают. Поэтому, кто с мозгами, все понимают, а у кого их нет будут спрашивать - а ЧЕГО НЕТ....ТЕПЛА??? Как нам теперь быть....???? НАМ ХОЛОДНО... и т.д.