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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2426242724282429
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 04:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мабуть, за останні 2 дні менше у форумі повідомлень саме з причин руйнувань в енергетичному секторі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 06:52

  Wisznia2021 написав:Прийнято ссилку давати- де він таке заявив. Не виходить у вас іпсо розповсюджувати. Все шито товстими нитками

Я фигею от некоторых форумчан, которым проще написать про ИПСО и толстые нитки, чем вбить одно слово в Гугл и посмотреть что на самом деле сказали.

https://www.facebook.com/10006443866902 ... l/?app=fbl


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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 07:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

WP: Байден призвал Зеленского оставить жалобы на недостаточную помощь США

Президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о трудностях в получении средств от Конгресса для Киева. Они возникнут, если тот продолжит жаловаться на объемы помощи от Вашингтона, сообщает Washington Post (WP), ссылаясь на бывшего чиновника Белого дома.

Издание рассказало о тайном сообщении Байдена Зеленскому, в рамках которого американский лидер призвал коллегу оставить жалобы на недостаточную помощь США.

«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — отмечается в материале.

Газета напомнила, что Зеленский не раз публично просил США и другие страны Запады направить Украине дополнительные вооружения, хотя Киев уже получил беспрецедентные объемы помощи. Поэтому в американских элитах формируется раскол, который может усилиться, если республиканцы займут палату представителей 8 ноября.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 07:27

vitaliian

Це теж ІПСО! :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 07:55

То что ударили ракетами по энергетики, так это должно было произойти. Как начнётся отопит. сезон, то ударят ракетами по кательным. Про это ещё летом писали военные и власть. Нас предупреждали и сейчас предупрежд. про холодную зиму в домах. Не могут написать, будите сидеть при откл.батареях что бы не было паники у населения. Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление. Всё время немного сообщают, намекают. Поэтому, кто с мозгами, все понимают, а у кого их нет будут спрашивать - а ЧЕГО НЕТ....ТЕПЛА??? Как нам теперь быть....???? НАМ ХОЛОДНО... и т.д. :evil:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:07

  Игорь Алексеевич написав:То что ударили ракетами по энергетики, так это должно было произойти. Как начнётся отопит. сезон, то ударят ракетами по кательным. Про это ещё летом писали военные и власть. Нас предупреждали и сейчас предупрежд. про холодную зиму в домах. Не могут написать, будите сидеть при откл.батареях что бы не было паники у населения. Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление. Всё время немного сообщают, намекают. Поэтому, кто с мозгами, все понимают, а у кого их нет будут спрашивать - а ЧЕГО НЕТ....ТЕПЛА??? Как нам теперь быть....???? НАМ ХОЛОДНО... и т.д. :evil:


реально, что предлагаешь, кроме обычного "все замерзнем"?
купить дачу за городом (а также дров на дачу, цена за куб от 3000грн, на зиму надо 15-20 кубов) т.е. 50-60т гривен
-во первых у большинства нет таких денег
-во вторых -нет такого количества дров на всех

вся надежда украинцев на ПВО/ПРО, если сегодня сбивают 50% ракет и 70% дронов,
то если поднимут планку до 70% ракет и 90% дронов, то зиму проживем, не замерзнем
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление


А в квартирах трубы полопаются?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:22

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление


А в квартирах трубы полопаются?


Не переживайте, все восстановим и заменим. Ваши правнуки точно будут уже с целыми трубами.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:23

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:купить дачу за городом (а также дров на дачу, цена за куб от 3000грн, на зиму надо 15-20 кубов) т.е. 50-60т гривен
-во первых у большинства нет таких денег
-во вторых -нет такого количества дров на всех


На чем основана ваша математика?

Дом 95 кв. м. родители покупают машину дров 6500 грн. на отопительный сезон. Иногда сключают газ.
Фотина
 
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