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Додано: Сер 12 жов, 2022 04:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мабуть, за останні 2 дні менше у форумі повідомлень саме з причин руйнувань в енергетичному секторі
Додано: Сер 12 жов, 2022 06:52
Я фигею от некоторых форумчан, которым проще написать про ИПСО и толстые нитки, чем вбить одно слово в Гугл и посмотреть что на самом деле сказали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 07:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
WP: Байден призвал Зеленского оставить жалобы на недостаточную помощь США
Президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о трудностях в получении средств от Конгресса для Киева. Они возникнут, если тот продолжит жаловаться на объемы помощи от Вашингтона, сообщает Washington Post (WP), ссылаясь на бывшего чиновника Белого дома.
Издание рассказало о тайном сообщении Байдена Зеленскому, в рамках которого американский лидер призвал коллегу оставить жалобы на недостаточную помощь США.
«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — отмечается в материале.
Газета напомнила, что Зеленский не раз публично просил США и другие страны Запады направить Украине дополнительные вооружения, хотя Киев уже получил беспрецедентные объемы помощи. Поэтому в американских элитах формируется раскол, который может усилиться, если республиканцы займут палату представителей 8 ноября.
Додано: Сер 12 жов, 2022 07:55
То что ударили ракетами по энергетики, так это должно было произойти. Как начнётся отопит. сезон, то ударят ракетами по кательным. Про это ещё летом писали военные и власть. Нас предупреждали и сейчас предупрежд. про холодную зиму в домах. Не могут написать, будите сидеть при откл.батареях что бы не было паники у населения. Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление. Всё время немного сообщают, намекают. Поэтому, кто с мозгами, все понимают, а у кого их нет будут спрашивать - а ЧЕГО НЕТ....ТЕПЛА??? Как нам теперь быть....???? НАМ ХОЛОДНО... и т.д.
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:07
реально, что предлагаешь, кроме обычного "все замерзнем"?
купить дачу за городом (а также дров на дачу, цена за куб от 3000грн, на зиму надо 15-20 кубов) т.е. 50-60т гривен
-во первых у большинства нет таких денег
-во вторых -нет такого количества дров на всех
вся надежда украинцев на ПВО/ПРО, если сегодня сбивают 50% ракет и 70% дронов,
то если поднимут планку до 70% ракет и 90% дронов, то зиму проживем, не замерзнем
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:22
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:23
На чем базируется ваша математика?
Дом 95 кв. м. родители покупают машину дров 6500 грн. на отопительный сезон. Иногда включают газ.
Востаннє редагувалось Фотина в Сер 12 жов, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А я сильно сумніваюсь.
Після керченського мосту натовп вимаганв крові, от і витратили частину ракет, які тримали в очікуванні морозів. Але далі вони не підуть.
Людина, яка настільки себе береже - не піде на ризик ядерної війни.
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