RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2428242924302431>
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:30

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление


А в квартирах трубы полопаются?

Если не заполнять систему (или слить), нет. Неожиданное решение.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 851
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:44

  fler написав:Мені цікаво, після якої події у автора настало саме таке розуміння свого майбутнього? Мобілізація мізки вправила чи шось ще? Точніше, після чого терпець урвався, що стало останньою краплею :roll:

Ви абсолютно праві -- мобілізація стала останньою краплею.
Тому що вона є фактом прямого визнання владою, що навіть при самому кращому сценарію майбутніх подій легко! і просто! рашковани не відбудуться.
Легко та просто, як їм обіцяла влада, і головне - як їм самим здавалося раніше.
Конкретно отій дамі Олені.

Тепер виникло питання: навіщо, чому і за що?
Навіщо - вона відповідь вже знайшла (дозріла) своїй риторічністю в питаннях.
А чому і за що - поки ні. Не дозріла. Бо бомби на голову їй ще не сипались.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25610
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:45

Цікава стаття:
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-11
Якщо коротко, то американці не бачать звязку між Суровікіним і посиленням обстрілів. І не очікують серйозних змін у ході бойових дій внаслідок призначення Суровікіна.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 577
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:51

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление


А в квартирах трубы полопаются?

Так и намекают у кого есть мозги выезжайте в отопит. сезон с многокв. домов 50-90г годов постройки. Реально нахрена включать, зная, что кательная под прицелом и если попадание, а на улице минус 10 всё полопается в квартирах. Или, что на каждый дом будет дежурить постоянно сантехник для скачивания воды в системе((. Просто сейчас намекают, а потом 100% скажут, что отопл. не будут вообще включать, особенно кто ближе к югу и более тёплый климат и под обстрелами (Запорожье, Николаев, Одесса)
У меня в мик-он, где более 800 многокв. домов одна кательная. Если прилёт, то потом ремонт батарей в дома,х не смогут быстро сделать и подключить. Большие затраты, время и может опять попадание. Так лучше сразу не включать
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 12 жов, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5892
З нами з: 13.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:56

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T із Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов’язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наших людей", – зазначив Резніков

Україна має отримати 4 пускові установки ПВО IRIS-T SLM

SLM-surface-launched (пуски не с самолетов а с поверхности)
IRIS-T SLM (medium range) with 40 km range and 20 km attitude,т.е 40км по дистанции и 20км по высоте, т.е установка ближнего действия, она одна из лучших в мире, испытания закончены в январе 2022 (Operational testing of IRIS-T SLM was completed in January 2022)
prodigy
 
Повідомлень: 8540
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 3064 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T із Німеччини вже тут.

Це аналог Бука. Система, звісно, ефективніша, але нічого супер проривного. Крім того, ніде ще не обкатувалась, і в таких системах дуже багато залежить від навченості екіпажу. В будь-якому разі, розкидуватись гучними словами ще рано. Процент збитих ракет буде рости)
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 12 жов, 2022 09:02, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 577
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление


А в квартирах трубы полопаются?

Так и намекают у кого есть мозги выезжайте в отопит. сезон с многокв. домов 50-90г годов постройки. Реально нахрена включать, зная, что кательная под прицелом и если попадание, а на улице минус 10 всё полопается в квартирах. Или, что на каждый дом будет дежурить постоянно сантехник для скачивания воды в системе((. Просто сейчас намекают, а потом 100% скажут, что отопл. не будут вообще включать, особенно кто ближе к югу и более тёплый климат и под обстрелами (Запорожье, Николаев, Одесса)
У меня на мик-он, где более 800многокв. домов одна кательная. Потом ремонт батарей в домах не смогут сделать и подключить. Большие затраты, время и может опять попадание. Так лучше сразу не включать


в моем кооперативе есть сантехник один на дом (достаточно), а вообще спустить воду в подвал -большого ума не надо, это может сделать каждый второй мужчина при наличии ключей от подвала (которые сегодня открыты для убежища), так что не нагнетай...
многоквартирный дом без отопления при температуре около нуля в течении 3 недель становиться малопригодным для проживания , да есть пример Мариуполя и др. городов находящихся в окупации ...если так случиться-будем выживать, не дрефь
prodigy
 
Повідомлень: 8540
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 3064 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:03

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё время пишут - выезжайте на дачи, в сёла, где есть печное отопление


А в квартирах трубы полопаются?

Поки є час, негайно самі або залучіть ще пару чоловіків зі свого багатоквартирного будинку і вперед у підвал на заміну зливних кранів на кожному стояку.
По-перше, це необхідно при проблемах в квартирах, з яких повиїжджали. Буде холодною тільки одна кімната.
По-друге, злиття води з системи за необхідності.

Ну і гарно було б, якщо ключі від квартир залишали. Бо ті ж самі гнучкі шланги водоводу полюбляють рватися. А вони майже в кожній квартирі.
Деякі незручності виникнуть лише, якщо кожен чомусь)) вирішить саме Вам залишити свої ключі та просити ночувати-днювати інколи.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25610
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:07

  Schmit написав:

есть 2 стороны пропагандонов.
Жданова знаю лично, к сожалению, он от себя не говорит ничего. деньги нужны
люся, вообще, в астрале где-то преисполняется бесконечностью понятного мира
пионтковский, швец и прочие - сказочники конспирологи. наверное, объявления в газете гадалок и астрологов - это их рук дело
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 988
З нами з: 26.11.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:09

  beee написав:
  Faceless написав:
  beee написав:нашли решение - нанести такой же, а то и бОльший ущерб - неядерным, уничтожить всю инфраструктуру
і обісрались


обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось

Хотаб писав: #непопали

ему сверху виднее.

все без электрики щас сидят?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 988
З нами з: 26.11.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2428242924302431>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104901
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3961
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1786)
12.10.2022 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.